Ailo – Un’avventura tra i ghiacci stasera su Rai1: storia, trama, cast e curiosità

Emozione per tutta la famiglia stasera 24 dicembre alle 21,20 su Rai1 con Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. La produzione francese di Guillaume Maidatchevsky racconta il difficile primo anno di vita di un cucciolo di renna in Lapponia. Per l’Italia, la voce narrante è quella di Fabio Volo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, la trama del docu-film stasera 24 dicembre 2021 su Rai1

La storia di Ailo – Un’avventura tra i ghiacci si svolge in Lapponia, la terra di Babbo Natale e delle sue immancabili renne. Qui l’inverno è gelido e i paesaggi, con una natura incontaminata e coperta da un pesante manto nevoso, sembrano letteralmente uscire fuori da una fiaba di Natale. L’attenzione del docu-film però si concentra su Ailo, un cucciolo di appena un anno, che assieme alla madre deve sempre lottare per la sopravvivenza.

Durante i 90 minuti di durata, gli spettatori possono seguire la sua crescita, le difficoltà e le varie sfide da affrontare giorno dopo giorno. Per realizzare il progetto, Maidatchevsky e la sua troupe hanno seguito la renna per un totale di 14 mesi, mostrando così le differenze e le insidie che le quattro stagioni dell’anno solare possono presentare agli animali della zona. Ecco che così Ailo, da vulnerabile cucciolo, diventerà una renna forte e coriacea, pronta per affrontare i paesaggi innevarti della Lapponia e trainare la slitta di Babbo Natale portando i regali ai bambini di tutto il mondo.

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: da Fabio Volo alle riprese, le curiosità sul film

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci è opera del biologo e documentarista Guillaume Maidatchevsky, che da anni lavora a contatto con la natura fra Svizzera, Francia e Germania. Come ha dichiarato lo stesso regista, il docu-film è nato su ispirazione dei figli, che si chiedevano come mai il padre non avesse mai parlato delle renne di Babbo Natale. Ecco perché non si tratta di un documentario puro, ma un progetto a metà fra reportage e fiction al seguito degli animali.

In lingua inglese, a ricoprire il ruolo di narratore è Donald Sutherland (Hunger Games, The Hateful Eight), mentre in italiano ad accompagnare i telespettatori ci pensa Fabio Volo. Non si tratta tuttavia del primo approccio al doppiaggio per lo scrittore, che aveva già prestato la voce al maldestro Po, protagonista della saga animata Kung Fu Panda, e a Fanfaricchio in Opopomoz. Tuttavia, qui in Ailo – Un’avventura tra i ghiacci è la prima volta che si cimenta come voce fuori campo.

Come detto, la realizzazione del documentario ha impegnato la troupe per ben quattordici mesi, fra maggio 2017 e giugno 2018. Al netto delle pause, la produzione ha seguito le renne per 120 giorni di riprese a una temperatura di 40 gradi sotto zero e ha realizzato oltre 600 ore di girato, poi raccolte in 90 minuti di documentario. Per la realizzazione di alcuni frame, Maidatchevsky ha portato con sé in Lapponia la musica di Julien Jaouen, seguendo una tecnica già sdoganata da Sergio Leone.