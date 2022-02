Aifa, via libera alla quarta dose per gli immunodepressi

Via libera dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco alla quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi: la Cts di Aifa, riunitasi ieri, ha espresso parere favorevole, prontamente inviato al Ministero della Salute. La dose sarà somministrata con vaccini a mRna, con i medesimi tempi del booster per la popolazione generale. Destinata ai soggetti fragili, tecnicamente non si tratta di una quarta dose, ma di un richiamo dopo il ciclo di vaccinazione primario, composto da due dosi più una aggiuntiva.

Vaccino anti-Covid, il parere degli esperti sulla quarta dose

«Studi indicano che somministrazioni molto ravvicinate potrebbero essere negative per il sistema immunitario», aveva detto pochi giorni fa all’Adkronos Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, sottolineando come per gli immunodepressi potesse «avere una sua logica». La quarta dose «per tutti è impossibile. Diventerà una strategia vaccinale uguale a quella dell’influenza, quindi raccomandata, non obbligatoria, e mirata su soggetti fragili», aveva detto Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano. Sulla stessa lunghezza d’onda Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza. Nei giorni scorsi il ministero della Salute aveva “bloccato” la Regione Piemonte, che aveva annunciato la convocazione di oltre 58 mila immunodepressi, i quali avevano già maturato i tempi previsti per la quarta dose del vaccino. «La quarta dose esclusivamente per gli immunocompromessi è oggetto di valutazione da parte della nostra comunità scientifica», aveva spiegato il Ministero in una nota.

Vaccino anti-Covid, sono cinque milioni gli italiani ancora senza

Intanto, sono cinque milioni gli italiani al di sopra dei 5 anni che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid. 1,3 milioni gli over 50. La scorsa settimana erano rispettivamente 5,3 milioni e 1, 4 milioni: continua a erodersi, seppur lentamente, lo zoccolo duro dei non vaccinati. La fascia di età dove sono più numerosi i non vaccinati è quella pediatrica (quasi 1,7 milioni, pari al 46 per cento del totale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni). I dati emergono dal bollettino settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo: 48,9 milioni hanno concluso il ciclo primario (86,2% per cento della popolazione complessiva), mentre hanno fatto la terza dose 36,6 milioni (il 62 per cento).