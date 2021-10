Anche i robot finiscono dietro le sbarre. È il caso di Ai-Da, il primo e più avanzato robot artista della storia. L’androide, che prende il nome dalla matematica dell’Ottocento Ada Lovelace, è frutto di un progetto multimilionario di Aidan Meller e di Engineered Arts, azienda di robotica della Cornovaglia. Giunta in Egitto per partecipare con una sua opera alla mostra d’arte contemporanea presso la Grande Piramide di Giza, Ai-Da era stata arrestata per sospetto spionaggio. Un vero incidente diplomatico, risolto solo grazie all’intervento dell’ambasciata inglese, che ha provveduto alla scarcerazione del robot.

Per Ai-Da fatali il modem e le fotocamere

Ai-Da era giunta in Egitto all’interno di valigie speciali con l’obiettivo di presentare alla mostra Forever Is Now presso la Piramidi di Giza la sua personale interpretazione dell’indovinello della sfinge. Al suo arrivo alla frontiera, però, i funzionari egiziani hanno preferito trattenerla con il timore che potesse nascondere strumenti di spionaggio segreti. A far drizzare le antenne sono stati il modem e le fotocamere di cui il robot si serve per realizzare le sue opere. Meller ha accettato di rimuovere il primo, ma non ha potuto fare nulla per le fotocamere. «Posso sorvolare sul modem, ma non posso cavarle gli occhi», ha detto l’ingegnere al Guardian.

Dopo un lungo dialogo, i britannici sono riusciti a ottenere il rilascio di Ai-Da, ma la sua partecipazione alla mostra potrebbe essere ormai definitivamente compromessa. «Camminiamo su un filo», ha detto Meller alla Bbc ringraziando comunque il lavoro dei mediatori dell’ambasciata. «Il suo arrivo a Giza non è più così scontato».

La mostra a Giza e l’autoritratto di Ai-Da

La mostra Forever is Now si protrarrà comunque fino al prossimo 7 novembre e coinvolgerà artisti di tutto il mondo. Presentata dalla società Art D’Egypte in collaborazione con il ministero egiziano delle Antichità, ospiterà lavori di Stephen Cox, Lorenzo Quinn e Moataz Nasr. Fra loro dovrebbe trovare spazio anche l’opera di Ai-Da, una scultura di 2 x 2,5 metri in cui il robot ha ritratto se stessa con tre gambe. Così ha infatti interpretato il celebre indovinello della sfinge, «Cos’ha quattro piedi al mattino, due a mezzogiorno e tre la sera?».

Fra le opere di Ai-Da, celebre è il suo Self-Portrait with no self, esposto al Design Museum e al Victoria and Albert Museum di Londra. Sebbene sia incredibilmente dettagliato e preciso nelle linee e nelle pennellate, la sua realizzazione ha richiesto circa un’ora di lavoro. «Entro il 2025 ci sarà un potenziamento dell’intelligenza artificiale e Ai-Da sarà pronta per accoglierlo», ha concluso Meller. «La gente ha paura dei robot, lo capisco. Dobbiamo però dar loro fiducia».