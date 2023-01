Agropoli, multe fino a 500 euro per chi fa volare nel cielo palloncini

«Una misura per salvaguardare l’ambiente dalla plastica». Così il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi spiega la decisione del Comune, che prevede multe fino a 500 euro per chi lascia volare i palloncini. L’idea arriva dalla proposta dell’assessore all’Ambiente Rosa Lampasona. Il comune si trova nel Cilento, in provincia di Salerno.

Agropoli, multe per i palloncini volanti

Le multe arrivano dopo che una tartagura caretta caretta era stata ritrovata morta in mare per via dell’ingestione della plastica. Il fatto avvenne a Marina di Camerota. Quando i palloncini si sgonfiano, spesso si trasformano in plastica che si disperde in mare. I palloncini che non si devono usare – pena multa da 25 a 500 euro – sono quelli riempiti di elio che si usano ai matrimoni e alle feste in genere.

«Chiunque sarà individuato sarà multato. Abbiamo predisposto questa ordinanza proprio per evitarlo. Dobbiamo porre un freno ai danni ambientali derivanti dalla plastica. E i palloncini sono uno degli elementi impattanti» continua il primo cittadino del comune. «Stiamo seguendo questo obiettivo con forza e questa decisione è funzionale a preservare il nostro ambiente che ci consente anche di avere una importante economia turistica. Abbiamo già compiuto altri passi in avanti, come l’installazione di diverse ‘case dell’acqua’ sul territorio. E la risposta dei cittadini è stata importante» conclude.

La decisione

«La volontà di questa amministrazione è di voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di conservazione del territorio» spiegano dal Comune. L’ordinanza è stata quindi firmata dal primo cittadino Mutalipassi.

Prima che i palloncini si sgonfino del tutto e arrivino in mare possono impegare anche alcuni chilometri. Per questo, l’effetto inquinante potrebbe essere sottovalutato, ma comunque resta e non solo nel Cilento. La multa sarebbe così un modo per evitare che i cittadini lancino i palloncini.