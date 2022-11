Agro-food, l’Unesco assegna all’Italia 5 riconoscimenti: è prima al mondo

L’Italia conquista il primo posto nella speciale classifica targata Unesco relativa ai riconoscimenti nel settore agro-alimentare. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha assegnato ben 68 riconoscimenti, tra cui i 5 che hanno permesso al nostro Paese di confermarsi un’eccellenza in ambito culinario. A presentare i dati è stato Pier Luigi Petrillo, professore di Cultural Heritage alla Luiss Guido Carli e direttore della Cattedra Unesco dell’Università Unitelma Sapienza, attuale presidente degli esperti mondiali della stessa Unesco.

La classifica: Italia prima, Marocco secondo

Con 5 riconoscimenti su 68, l’Italia si piazza quindi al primo posto. Quelli conquistati dal Bel Paese riguardano la Dieta mediterranea, l’arte dei pizzaiuoli napoletani, cava e cerca del tartufo, la transumanza e la pratica agricola della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria. Nella top 10, allungata a 11 per vari pari merito, ci sono altri 4 stati europei, uno solo americano, due africani e tre asiatici. Dietro l’Italia si è piazzato il Marocco, con 4 riconoscimenti, mentre a 3 si fermano Turchia e Azerbaigian. Ne conquista 2 il Belgio, e infine 1 a testa per Francia, Spagna, Tunisia, Giappone, Corea del Sud e Messico.

Petrillo: «Italia è una potenza mondiale»

Petrillo ha parlato del primato significativo dell’Italia, che «da questo punto di vista, è una potenza mondiale». L’esperto ha sottolineato che si tratta di un settore «che è divenuto altamente sfidante, specialmente se si pensa che il cibo è sempre di più uno strumento di dialogo e di diplomazia. Proprio puntando sulla dimensione culturale del cibo, tra l’altro, si può battere l’assurda politica del “semaforo” sugli alimenti che è altamente diseducativa e dannosa per le nostre produzioni tipiche». Infine un passaggio sulla Dieta mediterranea: «Il riconoscimento Unesco segna un punto di svolta assoluto perché da allora il cibo è stato percepito dalla comunità mondiale non solo come prodotto ma come fenomeno culturale ed identitario di uno stile di vita, di un modo di essere».