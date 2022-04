Saccà alla presentazione di Koza Nostra e Severino al convegno sulla cybersecurity: le pillole del 27 aprile

Che ci faceva di martedì mattina Agostino Saccà da Taurianova nella romana Villa Borghese? L’ex direttore generale della Rai non è un tipo che passa le giornate ai giardinetti: classe 1944, era impegnatissimo a curare, nella Casa del Cinema, la presentazione del film Koza Nostra, una coproduzione italo-ucraina Pepito Produzioni (ovvero Saccà family) e Film Ua Production con Rai Cinema. Protagonista del film è la star ucraina Irma Vitovska. Di che si tratta? Di una commedia gangster per il cinema dai toni ironici e irriverenti che racconta le vicissitudini di Vlada Koza, una donna ucraina che ama prendersi cura degli altri e dispensare consigli, anche e soprattutto quando non richiesti.

A Bernabé piace il canto lirico

È andato in scena l’annuale Italian Youth Forum organizzato dall’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, che quest’anno ha scelto come sede Cagliari. All’interno della Manifattura Tabacchi si sono alternati una serie di illustri ospiti del mondo istituzionale e delle arti dello spettacolo, che hanno mostrato le loro proposte e considerazioni per una conversazione costante col mondo giovanile. In primis il presidente della Commissione Nazionale Italiana Unesco, Franco Bernabé ha annunciato «la candidatura del Canto Lirico italiano alla Lista del Patrimonio Culturale Immateriale, una scelta radicata nella tradizione del nostro Paese che celebrerà proprio il ventesimo anniversario della Convenzione Unesco sulla materia». Il discorso del presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas è stato letto al Forum dal rappresentante della Regione Ferdinando Secchi, ed era focalizzato sulla terra sarda quale una delle massime espressioni di beni culturali, tenendo presente che ne detiene oltre un quinto rispetto a tutta la penisola: tra questi i nuraghi, lo ziqqurat sardo, i pozzi e gli altari sacri legati al culto dell’acqua. Da non dimenticare la voce di Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervenuto per ricordare come la sua città ospiterà a novembre le celebrazioni del 50esimo anniversario della Convenzione Unesco sul patrimonio Mondiale. E quest’anno sarà anche il 40esimo anniversario dell’inserimento del centro storico di Firenze nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Intesa, ristorazione doc nelle Gallerie d’Italia di Torino e Napoli

Intesa Sanpaolo ha assegnato la gestione degli spazi di ristorazione delle Gallerie d’Italia a Torino e Napoli. Nel nuovo museo di Torino, in piazza San Carlo, andranno in scena i Fratelli Costardi. Nella nuova sede di Napoli in via Toledo il protagonista sarà Giuseppe Iannotti. L’apertura della parte di ristorazione, a completamento dell’offerta culturale, è prevista per l’autunno 2022, mentre i due musei apriranno al pubblico come annunciato il 17 maggio a Torino e il 21 maggio a Napoli. A Torino saranno protagonisti gli chef Costardi Bros, i fratelli piemontesi maestri del risotto, già proprietari del ristorante Christian & Manuel a Vercelli, mentre a Napoli condurrà lo chef Giuseppe Iannotti, campano classe 1982, già proprietario del ristorante 2 stelle Michelin Krèsios a Telese Terme. Chef giovani e in grande ascesa attenti alle eccellenze dei rispettivi territori e alla cura del servizio. A Torino, lo spazio ristorativo delle nuove Gallerie d’Italia si svilupperà nell’area dello storico Caffè San Carlo, punto di riferimento cittadino, con 120 coperti tra interno ed esterno e sarà guidato dall’estro creativo dei due fratelli che daranno alla tradizione piemontese un twist contemporaneo. La caffetteria e bistrot Caffè San Carlo ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del salotto di Torino rispettando la storia della città e del luogo con un tocco di modernità. Sviluppandosi con dehors

interni ed esterni, con affaccio diretto in Piazza San Carlo e nel chiostro interno del museo all’aperto, il Caffè San Carlo sarà lo spazio ideale per vivere il cuore della città in tutti i momenti della giornata così come il ristorante fine dining che sarà aperto anch’esso sette giorni su sette. A Napoli, sarà la volta della proposta gastronomica guidata dallo stellato Giuseppe Iannotti, che si distingue per i suoi piatti innovativi che raccontano il mondo e l’eccellenza campana anche in una sola portata. Al piano terra, con ingresso da via Toledo, la caffetteria e il bistrot Luminist con 50 coperti saranno aperti da fine luglio, sette giorni su sette, con un format di ristorazione che prevede il pesce declinato in tutte le sue molteplici forme, oltre a ricette classiche della tradizione napoletana. All’ultimo piano, nella terrazza panoramica con vista sul golfo di Napoli e sulla Certosa di San Martino, ci saranno il lounge bar e il ristorante fine dining con due percorsi degustazione con i piatti da poter scegliere a la carte. Entrambi i ristoranti, parte integrante dell’offerta delle Gallerie d’Italia, sono pensati per accogliere sia i visitatori dei musei sia i cittadini e turisti delle città.

Severino, Zafarana e la cybersecurity

Nella mattinata di martedì 3 maggio la Luiss School of Law promuoverà l’incontro dal titolo “I profili penalistici dei cryptoassets tra diritto sostanziale e processuale”, che si terrà presso l’aula magna Mario Arcelli, nel campus di viale Pola 12 a Roma. I lavori del convegno saranno aperti dai saluti di indirizzo del rettore della Luiss Guido Carli, Andrea Prencipe, di Antonio Nuzzo direttore della Luiss School of Law, del generale Giuseppe Zafarana, Comandante Generale della Guardia di Finanza e di Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e vicepresidente della Luiss Guido Carli. Prevista, tra le altre, la relazione di Roberto De Vita, presidente dell’Osservatorio Cybersecurity dell’Eurispes sul tema “Tendenze evolutive dei fenomeni criminali connessi all’utilizzo di cryptoassets”.