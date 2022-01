Agnese Pini, chi è: vita e carriera della prima direttrice del quotidiano La Nazione

La più giovane donna italiana a dirigere un quotidiano e vincitrice di diversi riconoscimenti, Agnese Pini sarà ospite nella puntata di Quarta Repubblica in onda lunedì 17 gennaio 2022 in prima serata su Rete Quattro: vediamo chi è e quali esperienze l’hanno portata ad essere inserita da Forbes nelle cento italiane di successo del 2021.

Chi è Agnese Pini

Nata nel 1985 a Carrara, Agnese Pini è la direttrice del giornale fiorentino La Nazione dal primo agosto 2019 ed è la prima donna in 160 anni di storia del quotidiano a ricoprire questo incarico.

Appassionata di giornalismo sin dall’adolescenza, ha deciso di intraprendere questa carriera dopo essere rimasta impressionata dall’attentato dell’11 settembre e in particolare dai punti di vista espressi da Oriana Fallaci, Enzo Biagi, Dacia Maraini e Tiziano Terzani sul Corriere. Proprio la Fallaci, che su quei fatti scrisse un libro, è per lei “uno straordinario esempio per il mondo femminile” e una dei suoi modelli.

Dopo essersi iscritta alla Facoltà di Lettere all’Università di Pisa, nel 2007 si è laureata con una tesi sul carteggio tra Michelangelo Buonarroti e Vittoria Colonna. Non prima di aver iniziato, nell’anno precedente alla laurea, a collaborare con La Nazione di Carrara.

Decisa a fare del giornalismo la sua professione, nel 2009 si è iscritta alla Scuola di giornalismo Walter Tobagi dell’Università Statale di Milano e nello stesso anno ha conseguito il tessesino da professionista. In seguito a questa esperienza, si è occupata di cronaca nera e giudiziaria per Il Giorno di Milano e ha collaborato con l’agenzia ANSA, con Mondadori e con il Gruppo editoriale L’Espresso.

A giugno del 2016 è poi approdata alla redazione senese de La Nazione come vice caposervizio e l’anno successivo a quella fiorentina, dapprima come vice capocronista e poi come vicedirettrice del quotidiano prima di diventarne direttrice nel 2019 all’età di 34 anni.

I riconoscimenti di Agnese Pini

Sono diversi i riconoscimenti che, a dispetto della sua giovane età, Agnese Pini ha ottenuto nel corso della sua carriera. Tra questi vi sono tre premi giornalistici, il Guidarello (2019), il Matilde Serao (2021) e il Premio Ischia per la Carta Stampata (2021), e l’inserimento nell’elenco delle cento italiane di successo del 2021 da parte della rivista Forbes.