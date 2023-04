Agnelli attaccato dal Guardian: «Pensa di essere un visionario, ma è un sociopatico»

Mentre la Juventus e i suoi ex dirigenti attendono di conoscere, in via definitiva, come si concluderà l’inchiesta Prisma, il quotidiano britannico The Guardian lancia un’inchiesta approfondita sulla situazione attuale. Il giornale si focalizza soprattutto sul potere di Andrea Agnelli, ormai ex presidente bianconero e uno dei fondatori della Superlega, che ha scombussolato Uefa e Fifa un anno fa, senza poi arrivare alla creazione del campionato. E il Guardian, in un articolo di Tobias Jones, ripercorre le tappe e parla di Agnelli utilizzando le parole di «un ex dirigente», che avrebbe parlato di Agnelli come di «un sociopatico, un completo maniaco del controllo».

«Agnelli? Un sociopatico, maniaco del controllo»

Tobias Jones scrive: «Secondo varie fonti che mi hanno parlato in condizione di anonimato, il posto di lavoro è sempre stato disfunzionale. “Agnelli pensa di essere un visionario”, mi ha detto un ex dirigente, “ma è un sociopatico. Un completo maniaco del controllo”». A inizio articolo, si legge che la Juventus «è diventata anche un simbolo della caduta del calcio italiano», un calcio visto come «il parente povero degli altri maggiori campionati europei, con molti club che sprofondano nelle sabbie mobili dei debiti. Secondo l’ultimo rapporto della FIGC, i debiti accumulati dal calcio italiano ammontano attualmente a 5,3 miliardi di euro. Un prodotto scricchiolante, con la posizione del club più famoso del campionato che dipende dai risultati legali, non sportivi. Gli scandali della Juventus sono una finestra non solo sulle crisi più ampie del calcio italiano, ma anche sul marciume al centro di questo sport».

La Superlega: «Fiasco non è stata una sorpresa»

E il Guardian attacca ancora, passando per la creazione della Superlega, che sarebbe nata per le difficoltà economiche bianconere: «Con un prestito di 3,5 miliardi di euro da JP Morgan da dividere tra i club, il piano avrebbe spazzato via all’istante i problemi di liquidità della Juve. Per chi aveva lavorato alla Juventus, il fiasco della Superlega non è stata una sorpresa». Ed è qui che arriva l’impietosa analisi su Agnelli, che poi serve da trampolino per attirare tutti i club italiani: «La crisi della Juve mette a nudo la difficile situazione finanziaria in cui si trova ora la maggior parte delle squadre di calcio italiane. C’è un circolo vizioso di bassi investimenti, che rende difficile attrarre o mantenere i migliori giocatori, il che rende impossibile vendere i diritti dei media alle migliori tariffe, il che significa che c’è un basso investimento, e così via».

Attaccato anche Paratici: «Gli piaceva la bella vita»

Ma gli attacchi di fonti interne al club ripresi dal Guardian sono anche per l’ex direttore sportivo Fabio Paratici: «Un tipo carismatico, molto socievole. Un tipo divertente, sorrideva sempre. Si vedeva che gli piaceva la bella vita, far parte dell’alta società, circondato da belle donne».