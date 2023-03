Agguato a Ponticelli, uomo ucciso nella sua auto: secondo omicidio in poche settimane

Un uomo di 58 anni è stato ucciso in un agguato nella periferia est di Napoli, a Ponticelli. Si tratta di Pasquale Manna, napoletano, il suo omicidio è avvenuto intorno alle ore 17 di questo pomeriggio. Si tratta del secondo omicidio in poche settimane nel quartiere napoletano.

Il ritrovamento del corpo di Pasquale Manna

Il corpo di Pasquale Manna, l’uomo ucciso nell’agguato a Ponticelli di quest’oggi, è stato ritrovato all’interno di un’automobile, una Renault Twingo di colore bianco. L’auto si trovava in via Ravioncello 120. L’agguato sembrerebbe di matrice camorristica e sarebbe avvenuto intorno alle 17 di quest’oggi, precisamente intorno alle ore 16:40.

Pasquale Manna era originario di Casalnuovo di Napoli ed era già noto alle forze dell’ordine. Difatti, l’uomo per gli inquirenti era legato al clan Veneruso-Rea. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava in automobile, nei pressi di un distributore di carburante a Volla, i killer l’avrebbero affiancato e l’avrebbero colpito. L’uomo non sarebbe morto sul colpo ma avrebbe tentato la fuga arrivando fino a via Ravioncello. Qui avrebbe perso la vita per le ferite subite. Ad ogni modo, gli inquirenti stanno ancora indagando al riguardo e stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti di Manna, così da ottenere una dinamica più chiara dell’agguato.

Non il primo agguato a Ponticelli nelle ultime settimane

Quello di Pasquale Manna non è il primo agguato a Ponticelli nelle ultime settimane. Infatti, tre settimane fa Federico Vanacore, uomo di 33 anni, è stato ucciso mentre si trovava nella periferia est di Napoli. L’uomo è stato crivellato in viale Margherita, a Ponticelli, nei pressi di una farmacia. Il suo corpo è stato ritrovato all’interno di una Fiat 500 X mentre i sicari, come nel caso di Pasquale Manna, sono riusciti a dileguarsi senza lasciare tracce.

I due omicidi presentano delle similitudini e ora tocca agli inquirenti comprendere se ci siano dei collegamenti tra gli agguati.