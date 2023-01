Aggressore Termini, chi sono i coniugi Carabinieri che l’hanno fermato

Sono due coniugi i carabinieri che hanno fermato l’aggressore della stazione Termini, Aleksander Mateusz Chomiak. L’uomo era ricercato dopo aver accoltellato una turista israeliana, marito e moglie l’hanno riconosciuto e non hanno esitato a fermarlo. Chomiak dopo essere stato individuato non ha opposto resistenza ma si è subito arreso ai carabinieri.

I due carabinieri che hanno fermato l’aggressore della stazione Termini di Roma

Filippo Consoli e Nicoletta Piccoli, questi i nomi dei due carabinieri, erano fuori servizio e stavano partendo in vista del ponte dell’Epifania per poter finalmente trascorrere qualche giornata insieme. Tuttavia, dopo aver riconosciuto il volto di Chomiak, che era stato segnalato dalle forze dell’ordine attraverso foto segnaletica, non hanno avuto nessuna esitazione. Filippo Consoli, vicebrigadiere del radio mobile di Milano, originario di Iseo, ha riconosciuto il clochard di 24 anni sul treno che partiva da Milano e aveva come destinazione finale Brescia.

Consoli lo ha tenuto d’occhio per tutto il tempo, accertandosi che non potesse fuggire. Nel frattempo, sua moglie Nicoletta Piccoli ha avvertito il capotreno. Quando il ragazzo si è accorto che qualcosa non andava, è sceso dal treno ma a quel punto ad aspettarlo c’erano i due coniugi carabinieri e la Polfer. Una coppia molto affiatata dunque, è riuscita a fermare l’aggressore di Termini.

I ringraziamenti ai carabinieri

Nicoletta Piccoli ha questo lavoro nel sangue, visto che suo padre, originario di San Salvo, località nella quale è cresciuta, era un agente di polizia municipale. Proprio la sindaca di San Salvo, Emanuela de Nicolis, ha voluto celebrare la coppia sui social.

La sindaca in un post ha scritto: «A nome di tutta la cittadinanza sansalvese sento l’obbligo di complimentarmi con Nicoletta Piccoli e con suo marito Filippo Consoli per aver individuato prima e proceduto poi a bloccare l’accoltellatore della stazione Termini. La coppia di carabinieri, lei infermiera, lui vicebrigadiere, ha dimostrato coraggio, determinazione e senso del dovere, seppur in quel momento fuori servizio. Nicoletta, figlia di Carlo Piccoli, ex agente della polizia municipale, ha dato lustro alla nostra Città alla quale è legata, dove si è sposata e dove regolarmente viene a trascorrere le vacanze. Aspettiamo Nicoletta e Filippo in Comune al rientro per rendere loro gli onori che meritano».