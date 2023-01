Aggressore di stazione Termini identificato: è un clochard polacco ricercato per furto

Svolta nelle indagini sull’accoltellamento della ragazza israeliana alla stazione Termini di Roma. Le forze dell’ordine hanno identificato l’aggressore in un clochard polacco ricercato per furto da Grudziądz, città della Cuiavia-Pomerania.

L’aggressore di stazione Termini è stato identificato

Si tratta di Aleksander Mateusz Chomiak, 24 anni e già noto alle autorità italiane. Nei mesi scorsi, almeno dall’aprile 2022 quando è arrivato dalla Polonia, si è spostato per il nostro paese tra Venezia e Torino e ha frequentato la zona antistante la stazione romana. La madre, dopo il suo allontanamento da casa, lo ha cercato a lungo rivolgendosi anche ad una trasmissione che trova persone scomparse.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire i suoi movimenti della sera del 31 dicembre quando, per motivi ancora sconosciuti, si è scagliato contro l’israeliana Abigail D. Secondo quanto appreso, si sarebbe spostato in autobus dalla periferia est della Capitale fino allo scalo ferroviario con una busta di plastica azzurra contenente generi alimentari e il coltello usato per l’aggressione. Le telecamere lo mostrano fuori dalla stazione già alle 16. Qualche ora più tardi, dopo essersi aggirato all’esterno dell’ingresso principale e aver chiesto una sigaretta ad un ragazzo, avrebbe incrociato per caso la giovane turista e l’avrebbe pedinata fino alle biglietterie automatiche, dove lei stava acquistando un ticket per l’aeroporto di Fiumicino da utilizzare il giorno dopo.

É accusato di tentato omicidio

Il senzatetto avrebbe precedenti di polizia nel suo paese d’origine e in passato sarebbe stato identificato anche dalle forze dell’ordine italiane. Al momento risulta indagato per tentato omicidio, senza alcuna ipotesi di terrorismo né di aggravanti per odio razziale. Gli inquirenti stanno comunque valutando un eventuale collegamento con le scritte ebraiche sulla borsa della vittima, ricoverata al Policlinico Umbero I e fuori pericolo, e di altri loghi sul suo zaino rosso. La caccia all’uomo è in corso in tutta Roma e anche fuori dalla città.