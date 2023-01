L’aggressore di Stazione Termini è stato arrestato a Milano

È stato arrestato a Milano il presunto aggressore della turista israeliana alla Stazione Termini di Roma lo scorso 31 dicembre. Si tratterebbe di un 24enne polacco, Aleksander Mateusz Chomiak.

Aggressione stazione Termini: presunto aggressore arrestato a Milano

Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe vissuto come clochard in Italia per 8 mesi prima dei fatti che gli sono contestati. Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri di Milano alla stazione centrale. Le ipotesi di reato sono di tentato omicidio, ma senza aggravanti di odio razziale. L’identificazione sarebbe avvenuta in seguito alle foto segnaletiche che erano state diffuse tra le forze dell’ordine. Il presunto aggressore è stato poi fermato da un carabiniere che in quel momento era fuori servizio.

Ora si trova presso la caserma di Montebello. La turista israeliana è invece ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma. La sua prognosi resta riservata. La donna è in condizioni stabili e sarebbe seguita anche da degli psicologi. Stando alle immagini recuperate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella stazione romana, la donna sarebbe stata aggredita con tre coltellate. Le ferite riscontrate dai medici sarebbero al torace e alla schiena.

Proseguono le indagini

Dopo l’aggressione, si vede una persona mettere la lama in un sacchetto di plastica azzurro e svanire nel nulla. Lo scorso 27 dicembre, il 24enne polacco era stato fermato per un controllo da parte delle forze dell’ordine ed era stato poi rilasciato. Secondo gli inquirenti, quel 31 dicembre il giovane sarebbe arrivato alla stazione Termini a bordo di un bus della linea 714, che dal quartiere olimpico Eur porta al centro.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe arrivato lì alle 16. I militari ipotizzano che l’uomo sia rimasto lì fino alle 21, quando è avvenuta l’aggressione alla turista. La donna ha dichiarato di non sapere chi è l’uomo e di non averlo mai conosciuto prima, ma si sarebbe sentita pedinata.