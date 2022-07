Agenzie viaggi, esonero contributivo 2022: come richiederlo e a chi spetta

Le agenzie viaggi possono chiedere uno sgravio totale sulla contribuzione dei dipendenti per un massimo di 5 mesi. La novità arriva dal Decreto Sostegni Ter e si tratta di uno sconto del 100%, tanto da collocarsi come un vero esonero contributivo per il 2022. Vediamo come funziona, a chi spetta e come richiedere questo incentivo.

Agenzie viaggi, l’esonero contributivo 2022: a chi spetta

I titolari di agenzie viaggi possono chiedere l’esonero contributivo per tutti i dipendenti, anche in via non continuativa. I premi e i contributi per l’Inail non si potranno pagare con questo bonus che, infatti, si riferisce solo all’Inps. Per questa misura sono stati messi a disposizione 56,25 milioni di euro.

Per potervi accedere, l’attività può essere registrata come tour operator o come agenzia viaggi. I codici ateco validi sono quelli 2007 della divisione 79. Le aziende autorizzate a richiedere l’esonero sono state indicate da una circolare Inps con la sigla (CA) 2J.

Per quanto riguarda i requisiti per poter accedere all’esonero, il titolare deve essere in regola con i contributi previdenziali, non aver avuto precedenti violazioni per le condizioni di lavoro e deve aver rispettato gli accordi e i contratti collettivi nazionali.

Come funziona e dove presentare la domanda

Le domande devono essere presentate entro il 9 settembre 2022 esclusivamente sulla pagina dedicata del sito dell’INPS. Questa si trova su Portale delle Agevolazioni sigla AT_2TER ed è attiva dal 27 luglio. Il datore di lavoro, dopo aver effettuato il Login, dovrà inserire nel modulo dedicato:

codice fiscale;

matricola aziendale;

dimensioni azienda;

ammontare esonero (si può chiedere per un periodo da aprile ad agosto 2022);

forza aziendale media per il periodo in oggetto (aprile-agosto 2022);

se c’è la quattordicesima.

L’INPS informerà se la domanda è stata accolta (anche se in via provvisoria), se l’ammontare a cui si ha diritto è superiore a quanto indicato oppure se la domanda è stata rifiutata. In questo ultimo caso, si può fare ricorso entro 30 giorni dalla ricezione della risposta da parte dell’Istituto. Se l’ente non risponde entro 30 giorni dal ricorso, vuol dire che quest’ultimo è stato rifiutato.