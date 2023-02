Agenzia nazionale per i giovani, l’escamotage per sistemare la fedelissima di Meloni

Al netto dell’incaponimento sulla cosiddetta “norma Blangiardo” che riapre l’accesso alle grandi poltrone di Stato ai super-pensionati, Giorgia Meloni è da sempre molto attenta alle sorti dell’italica gioventù, fin da quando divenne il ministro più in erba della Repubblica proprio guidando le Politiche giovanili. Adesso, nel suo governo, la delega è appannaggio del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, cui fa capo l’Agenzia nazionale per i giovani (Ang) che da metà gennaio è guidata, in veste di direttrice generale, da una millennial, classe 1983, fedelissima della premier: Federica Celestini Campanari.

La nomina di Celestini Campanari bloccata dalla Corte dei conti

Secondo quanto risulta a Tag43 la nomina del 10 gennaio scorso in Cdm è sub iudice perché la Corte dei conti avrebbe eccepito sui requisiti di Celestini Campanari che dichiara una laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali ma in realtà ha conseguito soltanto una triennale. Un po’ poco per una investitura che avviene addirittura con decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) e che affida un ruolo da dg equiparabile a un dirigente di seconda fascia, con un compenso che si aggira intorno ai 105 mila euro lordi annui. La nomina, infatti, al momento non è formalmente bloccata, ma giace sulle scrivanie della magistratura contabile in attesa di registrazione, mentre è già spirato il termine dei 30 giorni. Peraltro, la Corte dei conti aveva già avuto da ridire informalmente prima che arrivasse il Dpr.

L’escamotage infilato dal governo nel Pnrr

Come superare l’impasse e sistemare Celestini Campanari? L’escamotage arriva subito e passa addirittura da una norma primaria, infilata nel decreto Pnrr varato ieri dal Consiglio dei ministri. In coda al testo entrato in Cdm, all’articolo 57, fa capolino infatti la trasformazione dell’Ang in Agenzia italiana per la gioventù (Aig). Se la misura fosse confermata in Gazzetta ufficiale, la forzatura sarebbe evidente, visto che il decreto riguarda il Recovery e invece l’Ang non gestisce risorse del Piano. L’ente, infatti, ha in carico fondi europei destinati esclusivamente all’Erasmus Youth e allo sport, programmi incardinati per lo più sul valore primario della cittadinanza europea, e una piccola quota del Fondo politiche giovanili. «Chiamarla “italiana”, questa agenzia, è uno schiaffo; a livello Ue le definiscono appunto “nazionali”. In questo modo si confonderà la tanto cara “gioventù” con l’esercizio al quale è deputato l’organismo, ossia mandare i ragazzi a costruire l’Europa», si sfoga una fonte vicina al dossier. La norma rappresenterebbe peraltro una sgrammaticatura, quasi uno sgarbo al Quirinale se si considera che la moral suasion del Colle, come confermano da ambienti di governo a Tag43, aveva contribuito a sfrondare preliminarmente il provvedimento da molte misure estranee per materia. La nuova Aig, ente pubblico non economico, subentra quindi a tutti gli effetti all’attuale Agenzia nazionale per i giovani. Ed entro 30 giorni dalla conversione del decreto, recita l’articolato, deve essere nominato il Cda formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente. «Celestini Campanari verrà traslocata di peso nel nuovo organismo e nominata presidente del Consiglio di amministrazione, così aggireranno il problema», prevede con tono sicuro la fonte. Il decreto aggiunge che sino all’insediamento dei componenti del board, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario. E qualcuno sospetta che la ex presidente del Modavi, il Movimento delle associazioni di volontariato italiano, rivestirà in prima battuta quella carica.

La carriera della fedelissima della premier

Insomma, si potrebbe definire un riassetto istituzionale tailor made. Su misura per la 40enne romana che, d’altronde, è non da ora molto vicina a Fratelli d’Italia. Oltre ad aver guidato appunto il Modavi e a essere stata segretario generale del Consiglio nazionale dei giovani dal 2019 al 2022, Celestini Campanari ha lavorato per la segreteria Meloni in Europa, ogni tanto sponsorizza sui social eventi del partito della premier, cita Tolkien con generosità per dire che bisogna «sradicare il male dai campi che conosciamo», è una convinta proibizionista quando si parla di droghe leggere e nel 2019 partecipò alla conferenza stampa targata Fdi, nella sala stampa della Camera, per la presentazione della legge che puntava a istituire la Giornata nazionale sulle dipendenze patologiche. Infine, la project manager del terzo settore scriveva, nel gennaio 2021, sulla pagina Facebook de La Voce del Patriota: «Garantire la libertà degli europei, difendere i confini, conservare la nostra identità millenaria, questo il programma che Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori e Riformisti Europei intende portare avanti. E non è la sola. Sono in molti, ogni giorno di più, coloro i quali si riconoscono nel percorso tracciato dalla leader italiana, a partire da Santiago Abascal, Presidente di Vox, partito di spicco della destra spagnola». Per poi aggiungere stentorea: «L’obiettivo è comune: creare un’alleanza sempre più solida tra i partiti della destra conservatrice a livello europeo e internazionale, per combattere insieme quello che appare sempre più come un declino dell’Occidente il quale, in piena crisi, sta cedendo ai colpi sferrati dall’immigrazione illegale, dalla globalizzazione, dalla grande finanza speculativa, dai Governi senza una visione per il futuro. Sembra di vivere in 1984 di George Orwell ma, purtroppo, questo non è un libro ma la realtà quotidiana». Insomma, parafrasando lo stesso Orwell, tutti i giovani sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.