Agenzia delle Entrate, il sito non funziona: impossibile accedere all’area riservata

Dopo il malfunzionamento in Italia di Libero e Virgilio Mail che ha causato danni a tantissimi utenti, anche il sito dell’Agenzia delle Entrate va in down. Infatti oggi gli utenti stanno provando ad accedere al portale dalle ore 7 del mattino ma non riescono a procedere all’autenticazione. Verso le 10 l’azienda Sogei ha avvisato tutti gli utenti, tramite un tweet, che nessun dato è andato perso o danneggiato e inoltre ha fatto sapere: «I servizi in fase di ripristino».

Il malfunzionamento del sito dell’Agenzia delle Entrate e i disservizi per gli utenti

Oggi venerdì 10 febbraio dalle ore 7 del mattino il sito dell’Agenzia delle Entrate risulta non funziona al 100%. Il malfunzionamento è già stato segnalato da diversi utenti spiegando che quando si cerca di autenticarsi, tramite le credenziali di qualsiasi servizio disponibile, Spid o carta d’identità elettronica, compare il messaggio di errore «Impossibile raggiungere il sito» su schermata bianca bloccando ogni richiesta fatta prima.

Ciò ha causato panico negli utenti che hanno temuto il peggio. Sono giorni ormai, che tantissime aziende o servizi online hanno subito attacchi informatici VMWare in Italia e nel mondo e in tanti hanno creduto si potesse trattare proprio di ciò. D’altronde, anche in passato il sito delle Agenzie delle Entrate ha subito attacchi informatici con conseguente furto di dati sensibili.

Il comunicato di Sogei sul down del sito

Dopo ore e diverse segnalazioni degli utenti alle ore 10:36 arriva, via Twitter, un comunicato ufficiale di Sogei, la società informatica pubblica che si occupa per la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, che dichiara che la situazione è in fase di ripristino, infatti dalla note si può leggere: «A seguito del protrarsi di attività connesse a interventi notturni alcuni servizi sono temporaneamente indisponibili. Sono attualmente in fase di completamento le attività di ripristino di tutti i servizi erogati».

La società ha precisato che nessun dato è stato perso o alterato. Infine, arrivano le scuse per tutti gli utenti «per eventuali disagi arrecati».