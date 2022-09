Agenzia delle Entrate, concorsi pubblici: 5.250 assunzioni entro il 2023

Nei prossimi tre anni l’Agenzia delle Entrate procederà a un piano straordinario di assunzioni. Già nel 2022 si stavano cercando 900 assistenti geometri e periti edili, ma è solo l’inizio. L’ente assumerà 5.250 nuovi dipendenti tra il 2022 e il 2023. Entro dicembre 2022, i posti per funzionari, tecnici e assistenti saranno 2.643. I nuovi concorsi avranno però una procedura diversa per accedere all’assunzione.

Agenzia delle Entrate, concorsi pubblici: i posti disponibili

Il prossimo bando sarà di 13 aassistenti per gli uffici della provincia di Bolzano. Poi serviranno 2.500 tra funzionari tributari, di pubblicità immobiliare, legali e logistici per gli approvvigionamenti. Infine, nel 2023 ci saranno i posti per 60 assistenti informatici, ai quali si aggiungeranno altri 1.644 funzionari tra tributari e di fiscalità internazionale.

Per poter entrare, servirà sicuramente la laurea, meglio se in Giuriprudenza. In alternativa, anche le lauree informatiche o in ingegneria meccanica, civile o edile troveranno spazio. Infine, ci sono opportunità anche per chi si è laureato nelle materie economiche. Poi, avranno maggiore importanza le soft skills, ovvero le capacità di lavoro in team e in gruppo.

Novità nelle modalità di accesso

Le nuove linee guida dell’ente stabiliscono non solo le consocenze tecniche, ma anche la loro applicazione pratica. Le soft skills saranno premiate di più e, a parità di merito, sarà il comportamento a definire chi avrà accesso e chi no.

Per ulteriori informazioni, si devono aspettare i bandi ufficiali presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I concorsi pubblici non saranno disponibili tutti insieme, ma man mano che si procede con gli esami e con le assunzioni, si passerà ai nuovi bandi. In ogni caso, per i requisiti, i tempi e le modalità per presentare la domanda per specifiche posizioni lavorative, è importante dare un’occhiata direttamente al bando, in modo da non sbagliare. Gli esami resteranno per titoli ed esami e alle prove orali è previsto l’uso dell’inglese.