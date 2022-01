L’agenzia dei bugiardi stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità del film

Alessandra Mastronardi e Giampaolo Morelli sono protagonisti di L’agenzia dei bugiardi, film del 2019 di Volfango de Biasi, stasera 27 gennaio alle 21,40 su Canale 5. Nel cast anche Paolo Ruffini, Massimo Ghini e Diana Del Bufalo. La trama ruota attorno a tre uomini che lavorano per un’agenzia che crea falsi alibi per persone infedeli. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

L’agenzia dei bugiardi, trama e cast del film stasera 27 gennaio 2022 su Canale 5

Il narcolettico Paolo (Paolo Ruffini) è apprendista della SOS bugie, agenzia del donnaiolo Fred (Giampaolo Morelli) e dell’esperto hi-tech Diego (Herbert Ballerina). Scopo principale della società è quello di creare alibi credibili ai clienti, facendo leva sul motto «Meglio una bella bugia che una brutta verità». Tutto però cambia quando Fred conosce Clio (Alessandra Mastronardi), donna che fa della sincerità il suo tratto distintivo. È chiaro dunque che non può rivelarle il suo lavoro, altrimenti il loro rapporto cadrebbe prima di cominciare.

A complicare la situazione, Fred scopre che il padre di Clio, Alberto (Massimo Ghini), è un cliente abituale della sua agenzia. Spesso si è infatti presentato nel suo studio per nascondere alla moglie Irene (Carla Signoris) le sue scappatelle con l’amante, la giovane Cinzia (Diana Del Bufalo). Accidentalmente, una sua distrazione crea la peggior situazione di imbarazzo possibile: Clio, Irene e Cinzia si trovano assieme in vacanza con l’uomo, dando vita a una situazione esplosiva. È l’occasione perfetta per l’agenzia dei bugiardi e Fred di dimostrare il loro valore.

L’agenzia dei bugiardi, qualche curiosità sul film stasera 27 gennaio 2022 su Canale 5

L’opera di Volfango de Biasi è un remake del film francese Alibi.com di Philippe Lacheau del 2017. Nel cast, oltre ai già citati Mastronardi, Ruffini e Morelli, ci sono alcuni cameo importanti. Compare infatti anche Nicolas Vaporidis nei panni di un automobilista, oltre a Piero Pelù e Giulio Golia che interpretano loro stessi. Per quanto riguarda invece le location, gran parte di L’agenzia dei bugiardi è girato nel sud della Puglia, in provincia di Lecce. Il Salento è presente infatti con Santa Maria di Leuca, Acaya, Cavallino e Galatina.