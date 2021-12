Covid, dati Agenas: superata la soglia del 12 per cento delle terapie intensive

La soglia critica di occupazione di posti in terapia intensiva è stata superata. A confermarlo sono i dati che arrivano dall’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali. L’Italia raggiunge infatti il 12 per cento per l’occupazione dei posti in terapia intensiva superando così la soglia critica fissata al 10 per cento. Non solo: l’occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al 15 per cento con un aumento dell’1 per cento.

Agenas, 9 regioni superano la soglia critica

È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell’ Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sulla rilevazione dei dati del 26 dicembre. Sono 9 le regione che superano le soglie critiche in entrambi i parametri (intensiva e area medica): Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio (14 per cento intensive e 15 per cento area medica), Liguria, Marche, le province autonome di Bolzano e Trento, Piemonte e Veneto.

Intanto è stata resa nota la data in cui scatterà l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. Si tratta del 10 gennaio, data, che fino ad ora era soltanto un’ipotesi, e che invece è stata confermata da Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, durante la sua visita all’hub vaccinale nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo. Secondo il Generale questo appuntamento «Darà un ulteriore impulso alla campagna. Stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron».

Figliuolo, preoccupano i non vaccinati

Il commissario ha poi aggiunto: «Mi preoccupano ancora quei 5 milioni e 750 mila italiani che non hanno ancora avuto alcuna dose. Siamo quasi al 90 per cento tra prime dosi e guarigioni da almeno sei mesi, però in quella fascia, specie tra i 30 e i 59 anni, ci sono ancora un po’ di milioni di persone che potrebbero essere raggiunte dalle inoculazioni e potrebbero anche loro dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti».

«La Omicron è molto più contagiosa rispetto alla Delta, qualcuno dice fino a cinque volte, fortunatamente per ora non si stanno avendo evidenze cliniche di gravità, però è chiaro che chi ha fatto la vaccinazione completa e soprattutto chi ha fatto il booster è molto coperto rispetto alla Omicron. Non vediamo per ora in persone che hanno fatto il booster ospedalizzazioni o effetti nefasti».