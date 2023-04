After stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Jenny Gage dirige Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford in After, in onda stasera 13 aprile alle 21.25 su Rai2. Adattamento dell’omonimo best seller di Anna Todd, racconta la storia di una studentessa modello, da anni fidanzata con lo stesso uomo. L’improvviso incontro con un misterioso ragazzo cambierà del tutto la sua vita, portando in un turbine di emozioni contrastanti. Nel cast anche Khadijha Red Thunder, Dylan Arnold e Selma Blair. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

After, trama e cast del film stasera 13 aprile 2023 su Rai2

Protagonista della storia è Tessa Young (Josephine Langford), studentessa 19enne che vive con la madre Carol (Selma Blair). Eccellenti a scuola, dove primeggia in ogni materia, trascorre le giornate assieme allo storico fidanzato Noah (Dylan Arnold), con cui ha una relazione solida da diversi anni. Dopo il college, però, ottiene un posto alla Washington Central University che, inevitabilmente, la porta a trasferirsi lontano da casa. Qui stringe facilmente amicizia con la sua compagna di stanza Steph (Khadijha Red Thunder) e con Landon Gibson (Shane Paul McGhie), un ragazzo con cui condivide gran parte dei corsi. Tutto cambia però quando incrocia Hardin (Hero Fiennes-Tiffin), misterioso amico di Steph che scatena in lei emozioni che da tempo pensava di non provare per nessuno.

Una sera, Hardin invita Steph nella sua camera per una festa nel weekend e, naturalmente, chiama anche Tessa. Con il pensiero rivolto al lontano fidanzato Noah, la ragazza rifiuta ma, nei giorni seguenti, cambia idea per via dei continui assilli della compagna di stanza. Alla festa conosce anche gli altri membri della compagnia di Steph, ossia Zed (Samuel Larsen), Molly (Inanna Sarkis) e Jace (Swen Timmel). Durante una partita di Obbligo o Verità, per via di troppe domande sulla sua intimità e vita sessuale, Tessa scappa via in preda alla frustrazione e alla disperazione. Nonostante non voglia più avere a che fare con tutti loro, un incontro con Hardin presso un vicino lago cambierà letteralmente la sua vita. Avrà infatti inizio una lunga e passionale relazione che farà crollare ogni sua certezza.

After, 5 curiosità sul film stasera 13 aprile 2023 su Rai2

After, la storia nata come fanfiction degli One Direction

La storia è nata nel 2013, quando Anna Todd pubblicò i primi due capitoli su WattPad, social network di lettura sociale. Si trattava di una fanfiction dedicata agli One Direction, boy band allora in cima a tutte le classifiche musicali. Le iniziali dei nomi dei personaggi principali della storia richiamano i cinque cantanti. Da Hardin (Harry Styles) a Zed (Zayn Malik), fino a Landon (Liam Payne), Nate (Niall Horan) e Logan (Louis Tomlinson). Nel giro di un mese, i vari capitoli superarono i 500 milioni di lettori online, tanto che la stessa scrittrice dovette lavorare giorno e notte per soddisfare la voglia dei fan.

After, il protagonista è nipote di Ralph Fiennes

Volto di Hardin, protagonista del film, è quello di Hero Fiennes-Tiffin, figlio della regista Martha Fiennes e nipote della star di Hollywood Ralph Fiennes. Zio e nipote hanno recitato assieme in Harry Potter e il principe mezzosangue, dove hanno interpretato Tom Riddle, alias Lord Voldemort, da giovane e da adulto.

After, il cameo della scrittrice Anna Todd

Nel corso del film è possibile intravedere anche Anna Todd, la scrittrice dei best seller cui si ispira il film. Veste i panni di una donna fuori dalla casa editrice Vance, dove la protagonista si reca per fare un colloquio con il direttore.

After, gli altri capitoli della saga

Complice l’incredibile successo letterario e cinematografico, la saga conta oggi cinque libri e quattro film. In sala sono infatti sbarcati gli adattamenti di After We Collided (2020), After We Fell (2021) e After Ever Happy (2022). Il cast del film vede protagonisti sempre Tessa e Hardin con i volti di Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford.

After, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di appena 14 milioni di dollari, il film ne ha incassati 69 al botteghino globale. Un risultato al di sotto delle aspettative, soprattutto in confronto all’enorme successo letterario. Ottimo però il riscontro in Italia, dove secondo Box Office Mojo la pellicola ha incassato oltre 7 milioni di euro. Fredde le recensioni della critica, come conferma il 18 per cento di giudizi positivi su Rotten Tomatoes e il 30 su 100 su Metacritic.