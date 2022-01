After life 3, uscita in Italia: trama e cast

“After Life” è la serie ideata da Ricky Gervais, il comico inglese che tra i suoi successi annovera anche la creazione di “The Office”. La fiction è arrivta alla sua terza e ultima stagione. Ecco dunque la trama e il cast del capitolo conclusivo di “After Life” 3.

Protagonista della serie è Tony (Gervais), un uomo la cui esistenza viene stravolta dalla scomparsa dell’amatissima moglie. Dopo aver meditato a lungo il suicidio, decide però di continuare a vivere. Da quel momento, lo fa ogni giorno con cinismo, deciso a non abbandonarsi alla gioia per futili motivi.

Tony è un giornalista di un piccolo borgo inglese. Attorno a lui ruotano i componenti della redazione del giornale locale e gli abitanti del paesino, le cui storie sono spesso al centro degli articoli del protagonista.

In After life 3 le dinamiche di racconto sono identiche a quelle delle precedenti. Tony non si è ancora liberato del fantasma della moglie. Guarda in loop i video della loro vita insieme, attraverso cui il ricordo dell’amata torna a tormentarlo. Nonostante tutto, porta avanti il suo cammino di riabilitazione verso il mondo, verso una nuova vita e un modo più felice di stare con gli altri.

Aspetto di punta della fiction è senz’altro il cinismo del protagonista, che regala delle vere e proprie perle di cattiveria. Esemplare è la scena del bar in cui duella con il padre di un bimbo piccolo per dimostrargli quanto faccia più casino di suo figlio per distrarlo, tediando tutto il locale.

Il cast della serie di Ricky Gervais