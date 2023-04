After 2 stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Nuovo capitolo delle avventure di Tessa e Hardin. Stasera 20 aprile, alle 21.25 in prima visione Rai2, arriva After 2, adattamento del romanzo di Anna Todd After We Collided. La trama si svolge un mese dopo la fine del primo capitolo e si concentra sull’evoluzione della storia d’amore fra i due protagonisti. Un tradimento improvviso li porterà sull’orlo della separazione. Nel cast tornano Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin nei panni dei personaggi principali, al cui fianco recitano Dylan Sprouse e Louise Lombard. Alla regia Roger Kumble, che prende il posto di Jenny Gage. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o l’app RaiPlay.

After 2, trama e cast del film stasera 20 aprile 2023 su Rai2

La storia riprende un mese dopo il finale del primo capitolo. Dopo la tanto attesa dichiarazione d’amore di Tessa (Josephine Langford) in riva al lago, il suo rapporto con Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) sta attraversando un periodo molto difficile. La situazione precipita quando la ragazza scopre una scommessa fra Hardin e i suoi amici, in cui giurava che sarebbe riuscito in ogni modo a farla innamorare di lui. Credendo di non poter mai cancellare il carattere da bad boy del fidanzato per avere accanto un uomo gentile e premuroso, Tessa si allontana costantemente fino a chiudere del tutto i rapporti. Il giovane però non intende arrendersi e le prova tutte pur di riavvicinarla.

Scopre, dopo un mese di distanza, che Tessa ha iniziato un lavoro come stagista alla Vance, la prestigiosa casa editrice per cui aveva fatto un colloquio nel primo capitolo. Qui ha conosciuto Trevor (Dylan Sprouse), giovane collega con cui instaura subito un buon rapporto di amicizia. In seguito, si lega anche a Kimberly (Louise Lombard), la compagna di Christian Vance (Charlie Weber). Durante una festa con amici e colleghi, Tessa si ubriaca e macchia accidentalmente di vino la camicia di Trevor. I due finiscono in una camera di albergo dove li sorprende Hardin, precedentemente contattato dall’ex ragazza in preda all’alcol. Credendo di assistere a un tradimento, il ragazzo va su tutte le furie e solo un improvviso rinsavimento di Tessa riuscirà a riportarlo alla calma.

After 2, qualche curiosità sul film stasera 20 aprile 2023 su Rai2

Come il precedente capitolo, anche After 2 è adattamento del romanzo di Anna Todd, best seller nato come fan fiction degli One Direction. Tuttavia, a differenza del primo film, numerosi fan hanno lamentato scarsa fedeltà al materiale originale, tempestando la pellicola di recensioni negative. Lo testimonia il 18 per cento di giudizi positivi su Rotten Tomatoes, cui si aggiunge il 3.5 su 10 di Metacritic. Deludenti anche gli incassi al botteghino internazionale, dove ha incassato appena 47 milioni di dollari. Spiccano gli appena 2.3 negli Usa, metà di quanto invece ha guadagnato in Italia (4.8 milioni di euro). Oltre al cambio di regia già citato, il film After 2 ha visto un avvicendamento nel cast per il ruolo di Ken Scott, il padre di Hardin. Rob Estes ha infatti ereditato la parte da Peter Gallagher, apparso nel primo capitolo. In una scena appare persino Anna Todd, l’autrice del romanzo.