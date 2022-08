Cosa c’è dietro la visita in Africa del segretario di Stato Usa Antony Blinken

Sudafrica, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda: sono queste le tappe del tour africano che terrà impegnato il segretario di Stato americano Antony Blinken fino all’11 agosto. Una missione delicata perché Blinken dovrà rafforzare la cooperazione con i leader dei tre Paesi per creare uno sbarramento contro l’influenza russa in Africa. Il segretario di Stato, inoltre, affronterà l’intensificarsi delle violenze nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo che rischiano di minare le relazioni con il vicino Ruanda.

Anche il russo Lavrov in missione in Africa

Si tratta del secondo viaggio di Blinken in Africa – nel precedente, del novembre 2021, il segretario era volato in Kenya, Senegal e Nigeria – e della terza visita di un alto ufficiale statunitense in due settimane. Prima di lui si erano presentati Samantha Power, responsabile dell’Agenzia americana per lo sviluppo internazionale, e l’ambasciatrice all’Onu Linda Thomas-Greenfield. Nello stesso periodo era andato in Egitto, Uganda, Etiopia e Repubblica del Congo anche il ministro degli esteri russo, Sergey Lavrov. Lo scopo di questa visita era consolidare l’influenza russa cercando di addossare la responsabilità della crisi alimentare, dovuta al blocco delle esportazioni di grano e mais dai porti ucraini, a Kiev e all’Occidente.

Gli sforzi del Cremlino non sono stati vani

Perlomeno dal 2014 Mosca ha investito molte risorse ed energie nel tentativo di recuperare l’influenza esercitata in alcuni paesi africani durante l’epoca sovietica. È anche con questo scopo che l’oligarca Evgenij Prigozhin ha creato il Gruppo Wagner, una compagnia militare privata particolarmente attiva in alcuni Stati africani come Libia e Mali. Gli sforzi del Cremlino sembrano essere stati, almeno in parte, ricompensati. Lo si è visto, per esempio, quando a marzo 16 Paesi africani, tra cui il Sudafrica, si sono astenuti dal votare la risoluzione di condanna delle Nazioni Unite sull’invasione russa dell’Ucraina – destando preoccupazioni a Washington, perché Pretoria è alleato statunitense.

Il Sahel e gli intrecci fra jihadismo e flussi migratori

Ben più importante, la Federazione Russa ha guadagnato il parziale controllo del Sahel, una regione fondamentale per il contrasto al jihadismo e il controllo dei flussi migratori. La crisi alimentare, in tal senso, può essere usata come strumento di destabilizzazione dei Paesi dell’arco saheliano, già fragili, al fine di incrementare i flussi migratori, ottenendo così uno strumento di pressione nei confronti dell’Unione europea, visto che Mosca ha una certa influenza anche in Libia. Ne è consapevole anche il presidente francese Emmanuel Macron: recentemente si è infatti fatto vivo in Camerun, Benin e Guinea-Bissau. L’intento, anche in questo caso, era rafforzare i legami dell’Occidente con i Paesi africani al fine di creare un cordone di sicurezza rispetto all’avanzata russa nel continente. Blinken ha selezionato con cura gli Stati che visiterà: Ruanda e Repubblica Democratica del Congo non sono considerati dei modelli di democrazie stabili e Washington vuole essere certa che non rischino di subire le pressioni di Mosca. I Paesi scelti, compreso il Sudafrica, hanno anche delle capacità militari che il Pentagono considera molto utili per contrastare l’espansionismo russo.

Contesto difficile per gli Usa: la strategia in campo

In Sudafrica, comunque, Blinken troverà probabilmente un contesto difficile. Cyril Ramaphosa, presidente sudafricano, si è rifiutato di condannare l’invasione dell’Ucraina, finora. È anche per questa ragione che il segretario di Stato lancerà la «Strategia per l’Africa Sub-Sahariana» durante il soggiorno in Sudafrica. La strategia si concentra sulla presenza statunitense in Africa e sui legami con i Paesi del continente, al fine di contrastare l’espansionismo di Pechino e Mosca. La strategia propone di concentrarsi su una cooperazione più forte in materia di salute e applicazione della legge, incremento dei commerci e degli investimenti sull’energia e la sicurezza alimentare.

In discussione anche la presenza dell’Onu

Dal 9 al 10 agosto Blinken sarà nella Repubblica Democratica del Congo dove sosterrà gli sforzi di Kenya e Angola nel promuovere la pace nel Paese, fondamentale per la stabilizzazione della regione. La Repubblica Democratica del Congo è attraversata da violenze che rischiano di rendere le elezioni presidenziali del 2023 poco pacifiche, ma che mettono anche in discussione la presenza della missione Onu contro cui già recentemente sono scoppiati disordini e proteste. Il segretario di Stato, inoltre, cercherà di mediare anche con il Ruanda, dove concluderà il suo viaggio l’11 agosto, che è accusato dalla Repubblica Democratica del Congo di sostenere il gruppo armato M23, attivo nella parte orientale del Congo. In Ruanda Blinken dovrebbe occuparsi anche della detenzione di Paul Rusesabagina, oppositore del governo ruandese recentemente condannato a 25 anni di carcere per accuse legate al terrorismo. Durante il genocidio del 1994 Rusesabagina sfruttò la sua posizione per salvare diverse vite: una storia che è stata raccontata nel film Hotel Rwanda del 2004.