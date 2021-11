Afghanistan, uccisa dai talebani l’attivista per i diritti delle donne Frozan Safi

Dopo un periodo di relativa tregua, è riesplosa la violenza contro le donne in Afghanistan. A due settimane dalla sua misteriosa scomparsa, il corpo senza vita dell’attivista 29enne Frozan Safi, crivellato da proiettili, è stato rinvenuto nella città di Mazar-i-Sharif, nel nord del Paese. La notizia, anticipata da TOLOnews, è stata confermata dal portavoce del ministero degli Interni, Qari Sayed Khosti. Come riporta il Guardian, si tratta della prima attivista dei diritti delle donne ad essere uccisa da quando i talebani sono tornati al potere in Afghanistan.

Il corpo di Frozan Safi, attivista e docente di economia, è stato identificato in un obitorio nella città di Mazar-i-Sharif dalla sorella. È stato possibile solo grazie ai vestiti che la povera vittima indossava, dato che il volto era stato letteralmente distrutto dai proiettili. Scomparsi invece l’anello di fidanzamento e la borsa della donna. «C’erano ferite da proiettile dappertutto, troppe da contare, sulla testa, sul cuore, sul petto, sui reni e sulle gambe», ha raccontato la sorella di Frozan, Rita, che è una dottoressa: «Semplicemente non sappiamo chi l’abbia uccisa».

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.

Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw

— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021