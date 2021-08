I leoni del Panshir

Il Panshir proverà a ruggire ancora, come ha sempre fatto. Nell’Afghanistan tornato velocemente in mano ai talebani c’è ancora una regione, dall’importanza cruciale nella storia del Paese, che ha detto niet ai sovietici nel decennio dell’occupazione di Mosca e ha respinto i talebani nei loro primi cinque anni di governo. È la zona di monti e valli poco più a nord di Kabul, che della resistenza ha fatto un marchio di fabbrica per merito di Ahmad Shah Massud, combattente nato nel capoluogo Bazarak e passato alla storia come il Leone del Panshir. Ucciso in un attentato il 9 settembre 2001, ad appena due giorni dall’attacco alle Torri Gemelle, Massud fu a capo dell’Alleanza del Nord che contribuì in maniera fondamentale alla cacciata dell’Armata rossa dal Paese, e combatté contro i talebani nella guerra civile che li vide salire al potere. Il Panshir però non crollò mai, nemmeno dopo la morte del Leone. Ora la situazione è la stessa.

Ahmad Massud, il piccolo “leone” del Panshir

Adesso il suo posto è stato occupato dal figlio, che porta il suo stesso nome. Manca l’appellativo di Shah, Re, ma quello lo si conquista sul campo di battaglia, non si eredita. Ahmad junior è cresciuto nel mito del padre, e ha capito fin da piccolo (nel 2001 aveva 13 anni) che ne avrebbe dovuto prendere il posto. Formatosi tra l’Iran e Londra, nei giorni della caduta di Kabul ha lanciato al suo popolo un appello di lotta e speranza, pubblicato in Italia da La Repubblica: «Ho ereditato da mio padre, l’eroe nazionale e comandante Massud, la sua lotta per la libertà degli afghani. Questa lotta è ora mia, per sempre. I miei compagni d’armi ed io siamo pronti a versare il nostro sangue, insieme a tutti gli afghani liberi che rifiutano la schiavitù e che io chiamo a unirsi a me nel nostro bastione del Panshir, che è l’ultima regione libera del nostro paese in agonia».

Ahmad Massoud: I am in #Panjsher, with my people. we will stand with our people till end. pic.twitter.com/zHv6GRR8Gl — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 17, 2021

Una lettera rivolta anche agli ex alleati occidentali: «Ci aiuterete ancora? Noi afghani siamo rimasti soli, ma non ci arrenderemo mai». Non si tratta di una chiamata alle armi estemporanea e poco organizzata. Con Massud ci sono molti soldati dell‘esercito regolare che si sono arresi ai talebani (e abbastanza fortunati da non essere poi uccisi) e alcuni componenti del governo dissoltosi senza lottare. Tra i più attivi Amrullah Saleh, vicepresidente di Ashraf Ghani dal 2020 al 15 agosto, originario del Panshir e di etnia tagika come Ahmad Shah. Ex membro dell’intelligence afghana (nella sua bio di Twitter compare il motto “Le spie non si arrendono mai”), lavorò fianco a fianco del Leone, ed è stato tra i primi a dirigersi verso il Panshir: «Non mi piegherò mai ai terroristi talebani. Non potrei mai tradire l’anima e l’eredità del mio eroe Ahmad Shah Massud, il comandante, la leggenda e la guida. Non sarò mai sotto lo stesso tetto con i talebani, mai».

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won't dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021