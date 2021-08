È durata meno del previsto la resa di Kabul ai talebani. Anzi, forse, non c’è mai stata. Le milizie jihadiste, che dal ritiro delle truppe occidentali a guida statunitense hanno velocemente, e inesorabilmente, conquistato le principali città del Paese, sono entrate indisturbate anche nella capitale. Nulla la resistenza del governo e delle forze armate regolari, che anzi – in moltissimi casi – hanno abbandonato armi e mezzi per fuggire all’estero. I talebani parlano già come i nuovi governanti dell’Afghanistan: hanno chiesto la transizione pacifica del potere, non hanno intenzione – almeno a parole – di utilizzare la violenza e di “vendicarsi” nei confronti di chi ha collaborato con gli occidentali negli ultimi 20 anni.

Come riferisce l’Associated Press, negoziatori talebani sono diretti verso i palazzi di potere per rendere ufficiale la transizione. Al Arabia, nel citare due fonti del governo, conferma: «Il presidente Ashraf Ghani, nelle prossime ore lascerà il testimone a un governo ad interim controllato dai talebani», probabilmente guidato dall’ex ministro dell’Interno, ed ex ambasciatore in Germania Ali Ahmad Jalali. Proprio Ghani, ormai solo, è stato «tradito» dai “signori della guerra” che si sono arresi o si sono uniti ai talebani. Migliaia di civili afgani, che hanno lavorato con gli occidentali e che si sentono in pericolo per paura di ritorsioni, non si fidano degli annunci dei capi talebani e stanno provando a partire e a mettersi in salvo all’estero: le strade per l’aeroporto sono tutte bloccate da civili in fuga, mentre le banche – prese d’assalto – hanno smesso di distribuire contanti.

L’ingresso dei talebani a Kabul ha costretto le diplomazie di tutto il mondo a prendere provvedimenti: elicotteri americani sono atterrati nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti per evacuare il personale, mentre dei veicoli blindati hanno iniziato a lasciare la sede, probabilmente diretti verso l’aeroporto. Scene che hanno ricordato la fine della guerra in Vietnam, altra disfatta militare statunitense. Fonti americane hanno riferito che prima di lasciare l’ambasciata, il personale diplomatico Usa ha distrutto molti «documenti sensibili». Alle 21.30 decollerà dall’aeroporto di Kabul il volo dell’Areonautica militare per il rimpatrio dei nostri connazionali presenti in Afghanistan, che con una mail sono stati invitati ieri dalla Farnesina a rientrare subito.