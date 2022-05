Afghanistan, le giornaliste tv a volto coperto: la sfida ai talebani è durata un giorno

Le giornaliste dei principali canali televisivi afghani avevano deciso di andare in onda senza coprirsi interamente il volto, sfidando di fatto l’ordine dei talebani di nasconderlo, in conformità con le ultime linee guida emanate dal governo di Kabul. L’atto di protesta delle conduttrici afghane è durato però lo spazio di un giorno: rispettando i limiti previsti dal decreto emanato il 7 maggio, sono apparse in tv indossando il velo integrale.

Afghanistan, le donne possono apparire in pubblico solo con il velo integrale

In un documento diffuso dalle autorità talebane, alle giornaliste viene fatto obbligo di indossare, in onda, il niqab o il burqa: i due veli della tradizione islamica che coprono l’intero volto, lasciando scoperti solo gli occhi o permettendo di vedere attraverso una finestrella, talvolta velata. In precedenza alle donne era consentito apparire in pubblico, e dunque anche in televisione, indossando l’hijab che invece copre il capo, ma lascia visibile il volto. «Abbiamo resistito e ci siamo opposte all’uso del velo integrale, ma l’emittente ha subito pressioni. Hanno detto che a qualsiasi presentatrice apparsa sullo schermo senza coprirsi il volto sarebbe stato dato un altro lavoro», ha dichiarato Sonia Niazi, presentatrice di TOLOnews. Lo stesso è accaduto sugli altri canali afghani Ariana Television, Shamshad TV e 1TV.

Afghanistan, le donne stanno perdendo tutti i diritti

«Siamo felici che i canali abbiano esercitato correttamente la loro responsabilità», ha dichiarato Mohammad Sadeq Akif Mohajir, portavoce del Ministero per la Promozione della virtù e la prevenzione del vizio, smentendo l’intenzione da parte delle autorità talebane di costringere le giornaliste a lasciare il loro lavoro. Il ritorno al potere dei talebani ha portato a una serie di leggi che hanno decisamente ristretto libertà e diritti precedentemente conquistati dalle donne. In Afghanistan, ad esempio, adesso non possono frequentare scuole e università, né viaggiare da sole e fare sport. Le donne, come detto, possono inoltre uscire solo con il velo integrale. E le televisioni, come stabilito dal decreto, «devono evitare di mostrare soap opera e serie all’acqua di rose nelle quali recitino donne».