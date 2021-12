Afghanistan, donne in strada per protesta: i talebani sparano sulla folla

«Libertà, lavoro, cibo». Sono questi i tre punti centrali della protesta delle donne, scese in strada per manifestare il proprio dissenso contro le misure discriminatorie decise dai talebani. Il cambio di guida operato in Afghanistan dai talebani nello scorso agosto ha penalizzato proprio la parte femminile della popolazione, che ora protesta a Kabul con uno slogan semplice e chiaro. Secondo alcune fonti locali e come testimoniato da alcuni video sul web, i talebani hanno aperto il fuoco per disperdere le manifestanti.

Afghanistan, il decreto dei talebani contro le donne

Una protesta deflagrata a pochi giorni dal decreto emesso dai talebani proprio con protagoniste le donne afghane. Secondo la nuova legge, ogni donna non può allontanarsi per più di 75 chilometri dalla propria casa, a meno di essere accompagnata da un parente stretto di sesso maschile. Non ci sta, però, la parte femminile della popolazione afghana, che oggi si è ritrovata per le vie di Kabul per urlare al cielo il proprio dissenso. «Libertà, lavoro, cibo», recita il loro slogan. Ma le donne hanno anche alzato e portato in giro tanti cartelli, tutti con un unico significato, quello testimoniato dalla scritta in inglese, «We’re the voice of hungry people». Loro sono la voce della popolazione affamata.

Afghanistan: la stretta dei talebani sulla cittadinanza femminile

Così, per disperdere la folla, i talebani hanno perfino aperto il fuoco. Ma quello relativo ai viaggi accompagnate è soltanto l’ultimo dei decreti che limita la libertà femminile nel paese. Le donne afghane non possono andare scuola o praticare sport, né apparire in film o in generale in tv. Le cittadine devono anche indossare obbligatoriamente il velo e hanno perso ogni diritto, anche quello al lavoro. In Afghanistan è vietata alle donne perfino la musica. Nei giorni scorsi, poi, la nuova limitazione: «Le donne non potranno allontanarsi oltre 45 miglia se non sono accompagnate da un membro della famiglia». Adesso per loro non c’è più neanche l’ombra di una speranza: quella di poter fuggire via da sole, senza un uomo che sia del proprio diretto nucleo familiare. Il non poter lavorare ha portate numerose donne in piazza, stremate dalla povertà a causa dell’assenza di lavoro e quindi di alcun reddito. Nel paese in tanti ormai muoiono di fame.