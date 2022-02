Afghanistan, l’sos di giornalisti e cameraman: «Senza lavoro e nascosti in casa»

Dopo l’ascesa dei Talebani al potere, del palinsesto variegato e progressista che la televisione afghana aveva iniziato a proporre al pubblico negli ultimi vent’anni non è rimasto altro che il ricordo. I medical drama, le commedie e i talent show sono completamente spariti dalla programmazione. E, con loro, anche il lavoro delle maestranze che, da un giorno all’altro, si sono trovate costrette ad abbandonare la professione. E, soprattutto, a barricarsi in casa per paura degli agguati. Per questo hanno chiesto aiuto ai colleghi stranieri, sperando di costruirsi altrove una nuova vita.

Rahima e Farjaad, costretti a rinunciare al lavoro

Quando gli studenti di Dio hanno preso possesso di Kabul, la sceneggiatrice Rahima stava tenendo una lezione universitaria. Allarmata dalla situazione, ha trascinato con sé una collega nella prima bottega vicina per comprare un burqa ma i negozi, a quell’ora, erano ormai chiusi. Il viaggio verso casa, quella sera, è stato traumatico: arrivata nel suo appartamento, si è chiusa dentro. Ed è lì che, ormai da più di cinque mesi, sta nascosta. Lontana dal mondo esterno e da qualsiasi contatto umano. «Nel vicinato, chiunque conosce il mio curriculum. Sanno bene che sono un’attivista per i diritti delle donne, una docente universitaria e un’autrice televisiva», ha spiegato in un’intervista al Guardian. Una preoccupazione che accomuna molti altri che, come lei erano impiegati nel settore dell’intrattenimento e da agosto hanno dovuto cancellare qualsiasi traccia del proprio mestiere (soprattutto dai social) per evitare di essere rintracciabili. E, soprattutto, accostabili all’industria televisiva, vista come una lettera scarlatta. «Molti ex operatori video hanno nascosto le telecamere, i microfoni, qualsiasi strumento», ha sottolineato Farjaad, un produttore di Kabul, «Un mio amico, che fa il videomaker, ha addirittura sotterrato la sua camera, seppellendola come se fosse un cadavere».

Abdul, dal backstage dei programmi televisivi al chiosco

C’è chi si è letteralmente murato tra le pareti domestiche e chi, invece, lasciandosi alle spalle una carriera di un certo rilievo, ha ripiegato su altro per sbarcare il lunario. È il caso di Abdul che, dopo un decennio come assistente di registi e producer, oggi gestisce un piccolo negozio di alimentari che lo aiuta a mantenere la famiglia. Muovendosi tra le strade di una città costellata di checkpoint, è ancora spaventato all’idea che qualcuno possa riconoscerlo a partire dai progetti a cui ha partecipato sul piccolo schermo. Ecco perché, spesso, chiede al fratello di sostituirlo al chiosco. «A volte mi capita di pensare alla vita che avevo prima e mi sembra sia stata un sogno. Quasi come se avessi dormito per poi svegliarmi e trovare tutto questo», ha dichiarato. «Siamo disperati. Abbiamo davvero bisogno d’aiuto ma nessuno sembra pronto a offrirci una mano».

Julie Brown e Muffy Potter mobilitano Hollywood

Le mobilitazioni, infatti, specie da Hollywood non sono massicce. Fatte ovviamente le doverose eccezioni. Su tutti, Julie Brown e l’australiana Muffy Potter che da mesi provano a studiare come far ottenere ai colleghi afghani con cui hanno collaborato un visto utile a lasciare il Paese. «Quando assicuriamo agli afghani la nostra presenza e il nostro supporto, lo facciamo con tutte le buone intenzioni possibili», ha ribadito Brown, «Ecco perché, se non riusciamo a raggiungere l’obiettivo, ci sentiamo quasi come se li stessimo tradendo. Un po’ come sta succedendo adesso». Il gruppo di volontari che hanno predisposto e mandato in Afghanistan si è dedicato ad assistere centinaia di cittadini, tra cui diversi professionisti dello spettacolo e molti dei loro familiari. Tuttavia, gli scarsi mezzi economici a disposizione e la burocrazia hanno reso tutto più complicato: «Alcuni non hanno contatti oltreoceano e non riescono a trovare asilo», ha raccontato Potter, «Molti altri, invece, si vedono negato il visto senza motivazioni valide, per cavilli legislativi trascurabili o perché la documentazione rimane in sospeso per anni negli uffici dell’amministrazione locale».

Intanto, le difficoltà aumentano a vista d’occhio: da luglio, Brown si attiva giornalmente per far arrivare a Kabul e dintorni cibo e medicinali, attingendo dal proprio conto in banca e da crowdfunding collettivi organizzati da chi collabora con lei. Ma non solo: cerca anche di assicurare l’accesso ai servizi sanitari essenziali nelle situazioni di emergenza. Com’è accaduto a una donna, portata d’urgenza in ospedale per un parto cesareo per cui avrebbe rischiato la vita. «Abbiamo bisogno di fondi e visibilità», ha aggiunto. «Mi rivolgo ai piani alti di Hollywood: è tempo di prendere consapevolezza della gravità del problema e attivare una serie di iniziative per venire incontro ai colleghi afghani. Non si può più perdere tempo».

L’anno nero dell’intrattenimento made in Afghanistan

Secondo l’ultimo report di Reporters Without Borders, nei primi 100 giorni di governo talebano, più del 70 per cento dei giornalisti ha perso il lavoro, almeno 250 redazioni hanno chiuso i battenti e solo un centinaio di corrispondenti donne su 700 continua a lavorare nei giornali. Tutti effetti di una crescente pressione politica ed economica che ha, inevitabilmente, causato la cancellazione di un ampio repertorio di trasmissioni (come le soap opera) o la sostituzione di diverse conduttrici con colleghi maschi, soprattutto negli spazi televisivi dedicati alla cucina. Il dress code è stato rivoluzionato, i comici temono che le loro battute li trascinino dritti in prigione, le stazioni radio stanno attraversando una delle crisi peggiori di sempre, con un preoccupante decremento degli ascoltatori. E, mentre le grandi emittenti riescono a stare a galla, i media indipendenti vengono colpiti dalla censura, con reporter e inviati denunciati o, addirittura, arrestati.

I passi indietro dell’industria televisiva in Afghanistan

Un insieme di passi indietro che sembra aver cancellato la crescita di cui la televisione afghana era stata protagonista nell’ultimo ventennio, contribuendo all’alfabetizzazione della popolazione e alla divulgazione culturale. «Stiamo attraversando giorni terribili», ha concluso Rahima, «Abbiamo perso tutto quello che avevamo conquistato. Qualcuno ci aiuti a ritrovare la pace e la tranquillità. Vogliamo vivere una vita serena, ne abbiamo bisogno».