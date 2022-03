Un rene venduto a 1500 dollari: la crisi dimenticata dell’Afghanistan

I riflettori puntati sulla guerra in Ucraina hanno fatto dimenticare la drammatica situazione dell’Afghanistan riconquistato sei mesi fa dai talebani. Il Paese sta attraversando una gravissima crisi economica tanto da spingere padri e madri a gesti estremi. In alcuni villaggi e città come Herat sempre più persone decidono di vendere un rene per assicurare la sopravvivenza della propria famiglia.

Vendere organi per sopravvivere alla crisi economica

«Sono stato costretto a farlo per il bene dei miei bambini», ha raccontato a Afp Nooruddin, un 32enne che vive a Herat, non distante dal confine con l’Iran. «Non avevo davvero altre opzioni da prendere in considerazione». Da quando i talebani sono tornati al potere, più della metà della popolazione (a oggi pari a circa 38 milioni di persone) soffre la fame e sono oltre 9 milioni gli afghani colpiti dalla carestia.

A poco e nulla sono serviti gli aiuti provenienti dall’estero, rallentati tra l’altro dalle sanzioni imposte dagli Usa contro i talebani, da taglio dei finanziamenti da parte delle istituzioni internazionali e dal congelamento dei 7 miliardi di asset del governo nazionale depositati negli Usa. Uno scenario tragico al quale ong e non profit hanno provato a porre rimedio reclamando l’abrogazione di sanzioni che, in realtà, colpiscono solo la popolazione. Cittadini come Nooruddin che aveva deciso di lasciare il lavoro quando si era visto ridurre lo stipendio a 3 mila afghani (30 dollari), credendo di poter trovare qualcosa di meglio. Così non è stato.

Un rene venduto per 1500 dollari

Rimasto disoccupato, ha così deciso di vendere un rene per andare avanti. «Me ne sono pentito amaramente», ha spiegato, «dopo l’intervento, non sono più in grado di lavorare, soffro di dolori forti e non posso sollevare nessun peso». Ora, il bilancio familiare dipende solo e soltanto da un membro della famiglia: il figlio 12enne che ogni giorno lucida le scarpe a 70 centesimi. Il 32enne è soltanto uno dei tanti afghani che hanno barattato un organo per una somma pari a 1500 dollari. Una pratica, ovviamente, illegale ma sempre più diffusa.

«Non esiste una legge che controlli come gli organi vengano donati o venduti ma quel che è certo è che è assolutamente necessario il consenso del donatore», ha sottolineato in un’intervista ad Al Jazeera il dottor Mohammad Wakil Matin. Procedura confermata anche da Mohamad Bassir Osmani, chirurgo di uno dei due ospedali dove vengono operati buona parte dei residenti di Herat: «Ci premuriamo di chiedere a chi dona una liberatoria scritta e un filmato video», ha precisato. «Negli ultimi cinque anni, abbiamo fatto centinaia di interventi ma non ci siamo mai spinti a indagare nel privato del paziente, provando a capire da dove venisse o perché lo facesse. Non è il nostro mestiere».

Come funziona il commercio di organi in Afghanistan

Di norma, chi ricorre a questa soluzione si rivolge a un intermediario che lo abbina a un ricevente ricco e facoltoso. Generalmente, è proprio il destinatario a farsi carico del pagamento delle spese sanitarie e del prezzo della ‘donazione’. È esattamente quello che è successo ad Azyta che, messa in contatto con una persona di Nimroz che aveva bisogno del suo rene, si è sacrificata per i suoi tre figli, gravemente malnutriti. «L’ho venduto per 250 mila afghani», ha aggiunto. «Dovevo. Mio marito non lavora e siamo indebitati». Quello che ha fatto non ha risolto la loro situazione e così il marito, che arrotonda facendo lavoretti saltuari, sta pensando di fare lo stesso.

Salute a rischio

Nelle nazioni sviluppate, donatori e riceventi, subito dopo l’operazione e la relativa convalescenza, riprendono la normale routine ma il post-operatorio è, generalmente, monitorato con attenzione, oltre che accompagnato da una dieta equilibrata e uno stile di vita regolare. Un lusso che, in Afghanistan, non esiste: sono numerosi, infatti, gli individui che oltre alla povertà, devono gestire enormi problemi di salute. «Non ci sono strutture pubbliche che si occupino di registrare i dati dei pazienti per sottoporli nel corso dell’anno a check up utili a tenere sotto controllo la loro salute ed è un grosso guaio», ha puntualizzato Matin. Da parte loro, i talebani non hanno risposto alle richieste della stampa di commentare la pratica ma Osmani ha evidenziato come giri voce che i vertici abbiano in mente un piano d’azione preciso: porre un freno al commercio clandestino di organi e mettere in piedi un comitato per tentare di regolamentarlo.