Consoliamoci

Da giorni il console italiano a Kabul Tommaso Claudi è al lavoro per evacuare concittadini e afghani dal Paese dopo la presa dei talebani. Le foto scattate all’aeroporto della Capitale afghana che lo vedono impegnato, con giubbotto antiproiettile ed elmetto al collo, ad aiutare un bambino terrorizzato sta facendo il giro del mondo. «Grazie Tommaso», ha scritto in un tweet il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi.

Il coraggio di Claudi, 31enne di Camerino alla sua prima sede diplomatica, è stato riconosciuto anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che in un post su Facebook ha scritto: «Se stiamo riuscendo a riportare a casa i nostri connazionali e gli afghani che hanno collaborato con il nostro Paese lo dobbiamo anche a persone come Tommaso Claudi. Il nostro console a Kabul». È proprio il diplomatico a mantenere in questi giorni il collegamento operativo con la Farnesina per gestire le operazioni di evacuazione grazie al ponte aereo con Roma.