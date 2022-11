Afghanistan, sedativi ai bambini contro la fame

Sedativi usati per placare la fame dei più piccoli. Genitori che vendono le figlie e i propri organi per poter sopravvivere. Nel secondo inverno da quando i talebani sono tornati al potere, la situazione in Afghanistan è sempre più drammatica, con milioni di persone ridotte alla fame. «I nostri bambini continuano a piangere e non dormono. Non abbiamo cibo», ha raccontato Abdul Wahab alla Bbc. «Quindi andiamo in farmacia e prendiamo le pastiglie per farli addormentare». A Herat, la terza città più grande del Paese, sono molti a farlo. Si tratta per lo più di benzodiazepine come l’alprazolam ma anche di antidepressivi come l’escilatopram e la sertralina. Farmaci che, se somministrati ai bambini piccoli senza una alimentazione adeguata, rischiano di causare danni al fegato, disturbi del sonno e del comportamento oltre a stanchezza cronica. Cinque pastiglie costano 10 afghani, 10 centesimi di dollaro, l’equivalente di una pagnotta.

I numeri della catastrofe umanitaria

Per le Nazioni Unite siamo di fronte a una catastrofe umanitaria. Secondo i dati della Croce rossa internazionale, più della metà della popolazione (24 milioni di persone) ha bisogno di assistenza umanitaria e la metà (20 milioni di persone) soffre di grave insicurezza alimentare. La crisi economica, causata anche dal congelamento dei fondi internazionali e aggravata dalla guerra in Ucraina, rende impossibile a milioni di abitanti di sbarcare il lunario. I prezzi di grano, olio da cucina e fertilizzanti sono alle stelle. Le persone hanno perso le proprie fonti di reddito ed esaurito i risparmi. Anche il settore agricolo è stato colpito da terremoti, siccità e inondazioni. Chi riesce a lavorare, a cottimo, riesce a portare a casa 100 afgani al giorno, poco più di un dollaro. Secondo i dati di Medici Senza Frontiere il tasso di ricoveri nelle loro strutture per malnutrizione infantile è aumentato quest’anno del 47 per cento. In alcune province come Ghor e Badhis si arriva a un +55 per cento rispetto al 2021. I numeri della Croce rossa internazionale sono ancora più drammatici. Nei 33 centri gestiti dall’organizzazione nel Paese, i casi di malnutrizione sono aumentati del 90 per cento rispetto allo scorso anno, passando da 33 mila a 63 mila. Resta alto anche l’allarme polmonite, strettamente connesso alla denutrizione e al freddo. Tanto che molte famiglie sono costrette a scegliere tra mangiare o scaldarsi. E questo nonostante l’accordo stretto con Mosca per la fornitura di energia e grano.

C’è chi per ripagare i debiti è costretto a vendere un rene o le figlie

C’è chi pur di sopravvivere si è venduto un rene. «Non avevo alternative. Avevo sentito che era possibile vendere un rene in un ospedale locale e sono andato», ha spiegato un 20enne alla Bbc. È stato pagato 270 mila afgani, 3.100 dollari, la maggior parte dei quali sono serviti per ripagare i debiti contratti per sfamare la sua famiglia. Una donna ha venduto un rene sette per ripagare il debito fatto per acquistare un gregge di pecore. I 2700 dollari però non sono bastati. Ora, confessa, è costretta a vendere ai creditori la figlia di due anni. «Meglio morire che vivere così». Una bambina vale 100 mila afghani, meno della metà di un rene. Ma si vendono anche adolescenti destinate a matrimoni combinati.

I talebani accusano la comunità internazionale

I talebani dal canto loro accusano la comunità internazionale di aver bloccato il flusso degli aiuti e promettono misure per aumentare i posti di lavoro. Intanto però hanno vietato l’ingresso alle donne nei parchi pubblici e ripreso le fustigazioni pubbliche per crimini morali, tra cui adulterio, furto e rapporti omosessuali. Questione di priorità evidentemente.