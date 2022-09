Afghanistan, attacco kamikaze in una scuola: 32 morti e 40 feriti

Nuovo attacco kamikaze in Afghanistan, in una scuola dove sono morte 32 persone e altre 40 sono rimaste ferite. L’esplosione è avvenuta in un istituto di una zona a maggioranza sciita di Kabul. Secondo, inoltre, alcuni media locali, la scuola sarebbe frequentata da studenti di etnia hazara.

Si è verificato un altro attacco kamikaze in Afghanistan, stavolta in una scuola situata in una zona a maggioranza sciita di Kabul. Il bilancio dell’esplosione, ha riferito una fonte del governo ad Al-Jazeera, è di 32 morti e 40 feriti. Le vittime della strage sono giovani donne, come ha testimoniato una ragazza alla Cnn.

Lei ha raggiunto il centro di formazione Kaaj dopo la notizia dell’attacco alla ricerca di un’amica, sopravvissuta all’attentato. «Ho visto genitori, parenti degli studenti, urlare e correre su e giù», ha raccontato. «Alcuni cercavano soccorsi per i loro cari e altri erano alla ricerca di figli e figlie. Ho visto con i miei occhi una ventina di morti e molti feriti».

L’istituto si trova nella parte occidentale della capitale afghana, nel quartiere di Dasht al-Barshi, dove al momento gli studenti preparano gli esami di ammissione all’università. Secondo fonti di stampa, nell’edificio c’erano almeno 150 allievi che stavano svolgendo un test. Durante la prova, l’aggressore avrebbe sparato alla guardia dell’istituto, poi avrebbe preso d’assalto l’aula e fatto detonare la sua cintura esplosiva tra gli studenti. Nessuno ha però ancora rivendicato l’attentato.

«In un contesto di peggioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan, Kabul è stata colpita oggi da un’altra esplosione», ha commentato il corpo di Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan. «Molte vittime civili nell’attacco brutale contro un centro di formazione in una zona a maggioranza Hazara e sciita. La famiglia delle Nazioni Unite condanna questo attentato».

