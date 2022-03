Affari Tuoi formato famiglia e I Soliti Ignoti stasera 26 marzo su Rai1: anticipazioni, ospiti e format delle puntate

Nuovo doppio appuntamento con Amadeus su Rai1. Stasera 26 marzo infatti andranno in onda, a partire dalle 20,35, Affari tuoi – Formato famiglia e I Soliti Ignoti – Speciale. Per quanto riguarda il primo, che già sabato scorso era tornato in access prime time, si tratterà dell’ultima puntata stagionale. Con Amadeus anche Giovanna Civitillo, compagna del conduttore anche nella vita privata. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Affari Tuoi – Formato famiglia, ospiti e format dell’ultima puntata stasera 26 marzo 2022 su Rai1

La serata di Rai1 partirà con l’ultima puntata stagionale di Affari tuoi – Formato famiglia, il celebre gioco dei pacchi che da anni appassiona i telespettatori. Alla conduzione ci saranno Amadeus e Giovanna Civitillo che presenteranno l’unica sfida in programma. A differenza delle prime puntate, infatti, non ci sarà la seconda gara dedicata ai personaggi vip del mondo dello spettacolo e dello sport. Al centro della trasmissione ci sarà un concorrente scelto fra la gente comune che tenterà di aggiudicarsi il montepremi finale da 300 mila euro grazie anche all’aiuto della sua famiglia.

Novità della stagione 2022 è stata l’introduzione di parenti e amici al fianco del partecipante principale, che potranno intervenire con utili consigli. Pierpaolo Spollon, fra i volti principali della serie Doc – Nelle tue mani, sarà l’ospite vip, mentre non mancheranno le incursioni del “Dottore”. Tramite le celebri telefonate, il misterioso personaggio tenterà come sempre di sviare la mente dello sfidante proponendo scambi fra i pacchi oppure informazioni errate.

I Soliti Ignoti – Speciale, tutti gli ospiti del programma stasera 26 marzo 2022 su Rai1

A seguire, non prima delle 21,25, Affari tuoi – Formato famiglia cederà il testimone a I Soliti Ignoti che tornerà con il secondo speciale consecutivo. In questo gioco, il concorrente dovrà indossare i panni del detective per scoprire l’identità segreta di otto uomini e donne. Nel corso della puntata potrà far leva su tre indizi per schiarirsi le idee. Terminata questa fase, si passerà al momento clou del “Parente misterioso”. Qui farà ingresso in studio un ospite speciale, legato a uno degli otto individui scoperti in precedenza da un grado di parentela sconosciuto. Starà al concorrente principale individuarlo e svelarne l’identità.

Protagonisti della puntata saranno Maria Chiara Giannetta – volto di Blanca e una delle conduttrici del Festival di Sanremo – e Maurizio Lastrico. I due attori esordiranno giovedì prossimo, 31 marzo, in Don Matteo 13 al fianco di Terence Hill e Nino Frassica. Fra gli otto ignoti anche due personalità vip, ossia i comici e cabarettisti Antonio Giuliani e Massimo Bagnato. In palio un montepremi da 250 mila euro che potrà salire fino a 500 mila durante il “Parente misterioso”. In caso di vittoria, l’intera cifra sarà devoluta in beneficenza.