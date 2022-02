Affari tuoi formato famiglia stasera su Rai1: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Reduce dalla conduzione del Festival di Sanremo, Amadeus si appresta a prendere le redini di un classico della rete nazionale. Stasera 19 febbraio, alle 20,35 su Rai1, torna infatti Affari tuoi formato famiglia, versione inedita del celebre quiz show di viale Mazzini. Il conduttore seguirà così a Paolo Bonolis, guida della prima storica edizione del 2003, e a Carlo Conti, che lo ha presentato fino all’ultima stagione. Assieme ad Amadeus anche la moglie Giovanna Civitillo e due ospiti speciali. Per l’esordio, saranno in studio infatti Gigi d’Alessio e l’ex giocatore di Bari e Roma Antonio Cassano. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Affari tuoi formato famiglia, format e premio

Il celebre gioco dei pacchi Affari tuoi torna dunque in una veste completamente rinnovata. Nelle due partite che comporranno ogni puntata, infatti, i concorrenti gareggeranno assieme ai proprio familiari, che li accompagneranno durante l’intero corso della manche. Nella prima, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, presenterà il giocatore e i suoi parenti prima di accompagnare il marito durante il gioco. Nella seconda invece, al centro della sfida ci sarà un vip che, anche in questo caso, si farà aiutare dalla famiglia che potrà giocare con lui. In palio, per entrambe le partite, 300 mila euro in gettoni d’oro che, in caso di vittoria vip, saranno interamente devoluti in beneficienza.

Affari tuoi formato famiglia, Gigi D’alessio e Antonio Cassano ospiti della puntata

Primi concorrenti saranno il cantante napoletano Gigi d’Alessio e l’ex calciatore della Roma e della Nazionale Antonio Cassano.

Come da tradizione, l’intera gara ruoterà attorno a 20 pacchi differenti contenenti altrettanti premi di diversi natura e valore. All’inizio di ogni puntata di Affari tuoi formato famiglia, il concorrente vedrà sfilare davanti a sé, a cavallo di un nastro trasportatore, tutti i cartoni, senza però poterne vedere il numero identificativo. Qui dovrà sceglierne uno, fidandosi del proprio istinto, e durante il gioco potrà decidere se tenerlo o scambiarlo con un altro. A tentarlo, le continue chiamate al telefono dell’ormai celebre “Dottore”, pronto a mettere in crisi il concorrente con proposte allettanti ma piene di insidie. Grande novità dell’edizione sono i tre pacchi paracadute, che renderanno ancor più imprevedibile l’esito finale della sfida.