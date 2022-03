Affari tuoi – Formato famiglia stasera su Rai1: anticipazioni e ospiti di Amadeus

Nuovo appuntamento in prima serata per Affari tuoi – Formato famiglia. Amadeus e la compagnia Giovanna Civitillo tornano infatti stasera 12 marzo, alle 20,35 su Rai1, con una puntata ricca di ospiti. Al centro dell’episodio due gare, l’una con un concorrente comune e l’altra con un vip dello sport e dello spettacolo. Oggi si misureranno con i pacchi più famosi d’Italia Antonio Cassano, Clementino e Tananai. Nel mezzo spazio a comicità e musica, tra cui un’esibizione di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Affari tuoi – Formato famiglia, anticipazioni di stasera 12 marzo 2022 su Rai1

Ormai pilastro degli ascolti del sabato sera, con uno share che si attesta intorno al 17 per cento, Affari tuoi – Formato famiglia si sta confermando sempre più uno dei quiz più amati del palinsesto. Forte anche della nuova doppia conduzione di Amadeus e Giovanna Civitillo, l’edizione 2022 ha apportato diversi cambiamenti al format. Quest’anno infatti ogni serata si divide in due tronconi principali per dare vita ad altrettante sfide. L’obiettivo comune è raggiungere il ricco montepremi finale da 300 mila euro, che in caso di vittoria vip saranno devoluti in beneficienza.

Affari Tuoi – Formato famiglia: Cassano, Clementino e Donatella Rettore ospiti della puntata

La prima gara vedrà protagonista un concorrente della gente comune, che avrà al suo fianco alcuni familiari e due ospiti d’eccezione. Gareggeranno con lui infatti Clementino e Tananai, reduce dall’ultimo posto al Festival di Sanremo che gli ha conferito però celebrità sui social. I due artisti interagiranno con concorrente e presentatore, consigliando anche le azioni per contrastare le chiamate del “Dottore”, sempre pronto a indurre in errore il protagonista. La seconda sfida vedrà invece il ritorno dell’ex calciatore Antonio Cassano, anch’egli assieme ad alcuni componenti della sua famiglia. Non mancherà stasera il “Pacco musica” per cui Amadeus ha nuovamente deciso di attingere da Sanremo. Affari tuoi – Formato famiglia vedrà l’incursione di Donatella Rettore e Ditonellapiaga che canteranno la loro hit Chimica.