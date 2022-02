Anticipazioni Affari tuoi – Formato famiglia stasera su Rai1: gli ospiti di Amadeus

Secondo appuntamento con Affari tuoi – Formato famiglia. La nuova versione del celebre gioco dei pacchi di viale Mazzini torna stasera 26 febbraio, alle 20,35 su Rai1, con nuove sfide e agguerritissimi ospiti. Alla corte di Amadeus e Giovanna Civitillo arriveranno infatti Cristiano Malgioglio e la coppia formata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPly.

Affari tuoi – Formato famiglia, anticipazioni e ospiti di stasera 26 febbraio 2022 su Rai1

Battuto solo da C’è posta per te, con Maria de Filippi regina indiscussa del sabato sera, Affari tuoi – Formato famiglia ha convinto già dal suo esordio grazie al suo ritmo incalzante e coinvolgente. Quest’anno, ogni episodio si caratterizza per due gare differenti, l’una con un protagonista vip e l’altra con un concorrente scelto fra la gente comune. Accanto ai principali sfidanti ci saranno anche familiari e amici, che seguiranno in prima persona la partita e aiuteranno nelle decisioni più difficili. Oltre al conduttore Amadeus ci sarà anche la moglie Giovanna Civitillo, che presenterà gli ospiti e intavolerà conversazioni con il pubblico.

Affari tuoi – Formato famiglia: Cristiano Malgioglio, Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Nella prima partita di oggi il concorrente, al cui fianco siederanno i relativi parenti, potrà fare leva su un aiuto eccezionale. Giocherà con lui infatti Cristiano Malgioglio, che tenterà di aiutarlo verso la conquista del montepremi finale da 300 mila euro. Nella seconda partita, dal titolo Pacchi Celebrity, in studio arriveranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo, coppia sia nella vita come nel gioco. I due, come accennato, saranno assieme ad alcuni loro cari tra cui Francesco Venditti, attore e figlio di Antonello, Myriam Catania e Rossella Izzo, gemella di Simona. La somma della loro eventuale vincita, a differenza della prima partita, sarà in tal caso devoluta interamente in beneficienza.

Come già avvenuto la settimana scorsa, Affari tuoi – Formato famiglia vanterà la presenza di una speciale guest star. Ospite di oggi sarà Dargen D’Amico, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che entrerà in studio non appena sarà chiamato il “Pacco Musica”. Il game show si comporrà invece con gli ormai famosi 20 pacchi, contenenti una vincita oppure un tranello. Tra le novità di questa stagione la presenza di tre pacchi “Fortuna”, che renderanno ancor più complesso il percorso verso la vittoria finale.