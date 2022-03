Anticipazioni Affari tuoi – Formato famiglia stasera su Rai1: gli ospiti della puntata

Terzo appuntamento con i pacchi più imprevedibili d’Italia. Stasera 5 marzo, alle 20,35 su Rai1, andrà in onda il nuovo episodio di Affari tuoi – Formato famiglia con la conduzione di Amadeus e Giovanna Civitillo. Negli studi di viale Mazzini saranno ospiti questa sera Iva Zanicchi e Christian De Sica. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Affari tuoi – Formato famiglia, anticipazioni e ospiti di stasera 5 marzo 2022 su Rai1

Risposta della Rai a C’è posta per te su Canale 5, Affari tuoi – Formato famiglia si sta confermando uno dei quiz più apprezzati del palinsesto. La scorsa settimana, grazie alla vivacità degli ospiti impegnati nelle sfide, aveva totalizzato quasi 4 milioni di telespettatori, pari al 17,4 per cento. L’edizione 2022 ha presentato infatti interessanti novità, tra cui la suddivisione in due gare differenti che mettono al centro concorrenti altrettanto diversi. La prima sfida vede la partecipazione di un esponente della gente comune, mentre la seconda porta sotto i riflettori un personaggio vip della scena nazionale. Obiettivo è ottenere il montepremi finale da 300 mila euro che, in caso di vittoria vip, sarà interamente devoluto in beneficenza. Accanto al concorrente principale ci saranno anche i suoi familiari e amici più stretti, che interagiranno e cercheranno di aiutarlo nelle scelte.

Nella prima partita di Affari tuoi – Formato famiglia il concorrente, al cui fianco siederanno i relativi parenti, potrà fare leva su un aiuto eccezionale. Giocherà con lui infatti la cantante Iva Zanicchi, che tenterà di aiutarlo verso la conquista del montepremi finale da 300 mila euro. Per la seconda partita, dal titolo Pacchi Celebrity, Amadeus e Giovanna accoglieranno Christian De Sica. La stella del cinema italiano non sarà sola, ma potrà contare sull’aiuto di Serena Autieri ed Eleonora Giorgi. Il game show, come da tradizione, conta 20 pacchi, tra cui 3 sorprese che renderanno il percorso ancor più accidentato. A distrarre il concorrente ci saranno le improvvise chiamate del “Dottore”, che potrà far cadere in trappola anche il più esperto.