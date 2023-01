Afef Jnifen, marito rapinato a Milano: sfondato il vetro della sua Ferrari

Alessandro Del Bono, amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici e marito di Afef Jnifen, ha subito una rapina a Milano. Due uomini a bordo di uno scooter gli hanno strappato dal polso l’orologio sfondando il finestrino della sua Ferrari.

La rapina al marito di Afef Jnifen

L’amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici Alessandro Del Bono ha subito una rapina a Milano. Il manager, noto non solo per il suo ruolo ma anche perché marito della showgirl italo-tunisina Afef Jnifen, si trovava alla guida della sua Ferrari quando i rapinatori sono riusciti a derubarlo del suo orologio da 40mila euro. La rapina ha avuto origine nel tardo pomeriggio di ieri, il tutto è accaduto in pochi minuti. L’imprenditore stava tornando a casa a bordo della sua Ferrari in corso Monforte quando a un certo punto un rapinatore, con indosso un casco integrale, ha rotto il finestrino dell’auto con una pistola e ha strappato l’orologio dal polso di Del Bono.

L’orologio è un Patek Philippe oro bianco, modello 5140 e dopo la rapina Del Bono ha denunciato il caso. L’imprenditore si trovava insieme alla moglie al momento della rapina. La coppia sta insieme da oltre tre anni, nel 2021 sono convolati a nozze, invece la giornalista è il quarto matrimonio: è stata prima sposata in Tunisia, poi con Marco Squatriti e infine con Marco Tronchetti Provera.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul caso indagano gli agenti di polizia: dalle prime informazioni, raccontate da Alessandro, sembrerebbe che a mettere a segno il colpo siano stati due uomini, uno alla guida dello scooter e uno dietro che ha impugnato la pistola e rotto il finestrino.

L’imprenditore ha fatto notare alla polizia di aver visto in zona al momento della rapina altri due scooter con altri quattro uomini. Ora la Squadra Mobile di Milano dovrà identificare i rapinatori: saranno cruciali le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.