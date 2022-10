Aeroporto di Genova bloccato dai lavoratori Ansaldo: non è operativo

Prosegue la protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia, che oggi hanno bloccato l’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, invadendo il terminal. Ieri invece i manifestanti avevano occupato le arterie principali del quartiere di Sampierdarena e alcuni svincoli dell’autostrada.

Aeroporto di Genova bloccato dai manifestanti

Oggi gli scioperanti di Ansaldo Energia sono arrivati all’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo e lo hanno bloccato, invadendo il terminal. Essendo occupato dai lavoratori, al momento la struttura non è dunque operativa. I manifestanti hanno organizzato un blocco nella zona d’ingresso degli imbarchi, appendendo lo striscione che apriva il corteo. «Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia». I dipendenti in sciopero ieri avevano sfilato con questo stesso manifesto lungo le arterie principali del quartiere di Sampierdarena, invadendo inoltre alcuni svincoli dell’autostrada.

Il direttore dell’aeroporto di Genova, Pietro Righi, sta assistendo in prima persona, insieme al personale dello scalo, i passeggeri dopo l’ingresso nell’aerostazione dei lavoratori di Ansaldo Energia. Tangibile la tensione dei passeggeri nel terminal genovese. «Abbiamo capito che la Regione e il Comune sono con noi, perché viene riconosciuta l’importanza di Ansaldo Energia per la città e per il Paese», ha commentato invece Christian Venzano. Il segretario Fim Genova ha partecipato con i colleghi di Fiom e Uilm all’incontro in Regione Liguria convocato ieri dal governatore Giovanni Toti. Alla riunione sulla vertenza Ansaldo Energia ha partecipato anche il sindaco di Genova, Marco Bucci.

«Sono preoccupati per la situazione che si è venuta a creare. Faranno un verbale mettendo, spero, nero su bianco, quello che loro dicono di aver ricevuto da Cdp e dall’azienda alcuni aspetti poco chiari, come i 50 milioni di vecchia ricapitalizzazione, diventati 36. Hanno spiegato che questa tranche era legata alla liquidità minima rispetto a pagamenti fatti, ma ce ne sono ulteriori 14 che verranno dati entro dicembre», ha aggiunto Venzano.

Bucci e Toti condannano il blocco

«Purtroppo fatti come questi del blocco dell’aeroporto non aiutano né il dialogo né la possibilità di costruire un percorso responsabile di occupazione e di crescita», hanno detto il sindaco Bucci e il governatore Toti. Entrambi infatti si erano detti pronti a chiedere un tavolo nazionale con il Ministero della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico, Mef e Cassa Depositi. Bisognava tuttavia aspettare l’insediamento del prossimo Governo.

«Nessuna vertenza sindacale legittima azioni di teppismo che danneggiano altri lavoratori e tutti i cittadini di Genova». Ha aggiunto il presidente della Regione Liguria, in merito all’occupazione dell’aeroporto di Genova. «I giusti diritti non si difendono calpestando i diritti di altri. Questo indebolisce ogni giusta rivendicazione contrapponendo lavoratori a lavoratori. Spiace che nonostante il totale appoggio comunicato questa mattina da Regione e Comune alle delegazioni sindacali e le rassicurazioni fornite per quanto possibile si sia scelta la strada delle occupazioni illegali. Delle interruzioni dei servizi pubblici e dell’arbitrio. Molte di queste azioni peraltro si configurano come reati e spero che i sindacati responsabilmente se ne dissocino. Esprimiamo invece solidarietà alle Forze dell’Ordine che in questi momenti stanno gestendo con grande responsabilità una situazione non facile».