Aeroporti, Fiumicino e Orio al Serio fra i migliori al mondo

Fiumicino e Orio al Serio nell’eccellenza degli aeroporti mondiali. I due scali italiani hanno primeggiato agli Airport Service Quality Awards, premi annuali che tengono conto della soddisfazione dei viaggiatori. Il romano Leonardo Da Vinci ha vinto per il sesto anno consecutivo nella categoria maggiore, riservata agli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri l’anno. Bergamo ha primeggiato in quelli dove transitano fra 5 e 15 milioni di persone bissando il trionfo del 2022. Ad assegnare i riconoscimenti è stata l’Associazione mondiale degli aeroporti (Aci World) sulla base di 500 mila interviste relative a 300 strutture. Ai vertici anche il turco di Istanbul, due indiani, tre cinesi, due statunitensi e uno di Singapore.

Aeroporti di Fiumicino e Orio al Serio, i punti di forza degli scali italiani

Gli Airport Service Quality Awards sono i risultati di un sondaggio internazionale che coinvolge i passeggeri di ogni nazionalità. In modo del tutto casuale, è possibile ricevere il questionario ai gate prima dell’imbarco, dove si può esprimere la propria preferenza con punteggi da uno a cinque su quattro categorie relative alla qualità degli scali. Si tratta, nello specifico, di pulizia, facilità di attraversamento, qualità dell’offerta fra negozi e boutique e disponibilità dello staff. Fondamentali per decretare i migliori sono stati 30 indicatori, tra cui infrastrutture di accesso, tempi di attesa al check-in, controlli di sicurezza e consegna dei bagagli. L’aeroporto capitolino, ai vertici mondiali dal 2017, ha trionfato in quasi tutti i settori, arrendendosi soltanto per quanto riguarda la semplicità di percorrenza.

Excited to announce the winners of the ASQ Awards, in partnership with Amadeus, which recognize the best airports for customer experience worldwide, as chosen by passengers!

View the winners: https://t.co/KjxQsgOxFg@ACI_Africa @ACIAPAC @ACI_LAC @airportscouncil @ACI_EUROPE pic.twitter.com/o1yJqOVrNk — ACI World (@ACIWorld) March 6, 2023

In totale, Aci World ha premiato 69 aeroporti di cui 24 in Europa, 22 in Asia e 11 in Nord America. Spazio anche per cinque in America Latina, quattro in Africa e tre in Medio Oriente. Fra i migliori scali da oltre 40 milioni di passeggeri anche Istanbul, gli indiani di Mumbai e Nuova Delhi e gli americani di Dallas e San Francisco. Chiudono la Top10 i tre cinesi di Guangzhou, Shanghai Pudong e Shenzhen e lo scalo di Singapore Changi. L’Italia è presente anche con l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, per il secondo anno consecutivo ai vertici per quanto riguarda gli scali con 5 e 15 milioni di passeggeri l’anno. Premi anche per i servizi e la semplicità di percorrenza, ma non per la disponibilità del personale. «I due riconoscimenti testimoniano una volta di più l’impegno verso i nostri clienti», ha detto Sacbo, società che gestisce l’aeroporto.

QPass e limitazione dei liquidi, tutte le novità di Fiumicino

Intanto l’aeroporto di Fiumicino è attivato di recente due importanti servizi destinati ad accrescere qualità e servizi per i clienti. A fine febbraio, il Terminal 1 si è arricchito con nuovi metal detector ai controlli prima dell’imbarco. Permetteranno di non separare più i liquidi dal bagaglio a mano e aboliranno la limitazione della quantità, finora stabile a massimo 100 ml per ogni confezione. Sarà pertanto possibile portare con sé ad esempio le bottigliette d’acqua anche dopo i controlli. Non sarà necessario inoltre estrarre dalla valigia i dispositivi elettronici come computer, tablet o smartphone. «È un momento di svolta», ha detto a Fanpage Marco Troncone, ad di Aeroporti di Roma. «Ci piace associarlo a un ritorno alla normalità dopo il 2001». In arrivo anche il QPass, servizio gratuito che consentirà ai passeggeri di prenotare un appuntamento ai varchi riducendo così i tempi di attesa.