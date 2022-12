Trapani, aereo precipitato vicino all’aeroporto: pilota trovato vivo

A Trapani un caccia Eurofighter del 37esimo stormo, che stava per rientrare dopo un volo all’aeroporto militate di Trapani Birgi, è precipitato. Il pilota è stato ritrovato vivo dopo ore di ricerche e momenti di apprensione.

Cosa è successo all’aereo che si è schiantato a Trapani

L’aereo militare Eurofigther Typhoon si è schiantato questo pomeriggio nelle vicinanze del fiume Birgi, a Trapani. A poca distanza dal luogo dell’impatto si trova il centro turistico di Rocche Draele e l’evento non è passato inosservato. L’allarme è scattato tra le ore 18:00 e le ore 18:05 quando l’aeroporto di Trapani ha vietato le operazioni di volo per i civili. Inizialmente si temeva il peggio e per questa ragione si è levato in volo un elicottero dell’82esimo reparto Sar per coordinare le ricerche e cercare di capire l’evento.

Sul luogo dello schianto invece, si sono recati i vigili del fuoco pronti a intervenire in qualsiasi evenienza. Non a caso, hanno sopraggiunto il luogo dello schianto anche i soccorsi con un ambulanza attiva e pronta per trasportare il pilota. Le operazioni di soccorso sono state rese difficili per le fiamme che avvolgevano il luogo dello schianto. Tuttavia, dopo diverse ricerche, le autorità sono riuscite a rintracciare il pilota che è ancora vivo.

Sconosciute le cause dello schianto

Le autorità stanno indagando per comprendere quali possono essere state le cause dello schianto dell’aereo da caccia a Trapani. Infatti, non è ancora chiara la dinamica che ha provocato l’incidente. Sul posto si è recato anche un gruppo di specialisti dello Stormo che sta cercando di ricostruire l’accaduto. Per ora il pilota è stato trovato vivo ed è stato trasportato d’urgenza in una struttura sanitaria per poterlo curare.

Inoltre, nonostante l’evento sia avvenuto nelle vicinanze di un centro turistico nessun civile è stato coinvolto e non sembrano quindi esserci feriti.