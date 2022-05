Aereo Ita costretto a rientrare a Linate dopo l’impatto con uno stormo di uccelli

Una tarda mattinata da dimenticare per 83 passeggeri e l’equipaggio di un volo Ita Airways, la compagnia che ha rilevato gli aerei della vecchia Alitalia. Il loro aereo, infatti, è partito poco dopo le 12 ma improvvisamente è stato costretto a tornare indietro per un fenomeno che a volte accade, il cosiddetto birdstrike. In pratica il mezzo ha centrato uno stormo di uccelli, che è stato risucchiato dal motore. Tanta paura e un atterraggio avvenuto nuovamente a Linate dopo meno di mezz’ora, ma tutti sono illesi e la situazione si è risolta senza ulteriori danni.

Il birdstrike di un aereo Ita

L’Airbus A320 di Ita Airways era partito alle 12.16 e sarebbe dovuto atterrare a Palermo. Invece i piloti sono stati costretti al dietro front dopo pochi minuti, a causa di un imprevisto importante, che avrebbe potuto anche generare una tragedia. Uno stormo di uccelli è stato investito dal mezzo e risucchiato all’interno di uno dei motori, con tanto di fiammata visibile da terra. Tanta paura tra lo staff e gli 83 passeggeri del bordo, ma il comandante è riuscito a riportare tutti indietro sani e salvi, atterrando dopo meno di mezz’ora dal decollo nuovamente all’aeroporto di Milano Linate. Tutti incolumi. Allo scalo sono state sospese le attività per procedere ai controlli sul mezzo e molti voli sono stati dirottati su Orio al Serio o Malpensa.

Una settimana fa il caso di Catania

Il fenomeno del birdstrike è tutt’altro che raro. Ogni anno sono migliaia gli incidenti generati dall’impatto tra aerei e stormi di uccelli e anche a Linate, stando ai numeri riportati da Corriere della Sera, ce ne sono stati diversi nel corso degli anni. Nel 2018 ne sono stati registrati 35, l’anno dopo 27 e nel 2020 solo 12, ma bisogna tener conto della chiusura dello scalo per diverse settimane a causa del Covid. In Italia se n’è registrato un altro appena una settimana fa. Un volo Ryanair partito da Catania è rientrato immediatamente all’aeroporto di Fontanarossa dopo aver centrato uno stormo a pochi chilometri dalle coste siciliane. Anche in quel caso, nessuna conseguenza per passeggeri ed equipaggio.

Ita Airways si gode il suo primo airbus A350 dedicato a Valentino Rossi

Intanto la Ita Airways si gode l’arrivo del primo dei nuovi quattro airbus A350. Una importante aggiunta alla flotta dell’azienda italiana, con un velivolo che è subito piaciuto ai fan soprattutto per gli interni e che è dedicato a Valentino Rossi. Il mezzo è stato consegnato dalla Alafco Aviation Lease and Finance Company e volerà a partire dal prossimo giugno su tratte internazionali verso Argentina, Brasile e Stati Uniti.