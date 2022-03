Aereo di linea caduto in Cina, cosa sappiamo

Un Boeing 737 della compagnia China Eastern Airline si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi: l’impatto ha provocato un vasto incendio in una zona montuosa coperta da foreste nella contea di Teng. Erano 132 le persone a bordo. Cosa sappiamo di questo incidente.

China Eastern Airlines 737 carrying 133 people crashes in southern China – CCTV. More to follow. pic.twitter.com/cga0VJPFNA — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 21, 2022

Aereo caduto in Cina, era il volo MU5735

L’aereo precipitato operava il volo MU5735, partito da Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, e diretto a Guangzhou, capoluogo della provincia di Guangdong. Decollato alle 13:11 ora locale, l’aereo doveva atterrare alle 15:05. È invece rimasto in volo per poco più di un’ora prima di schiantarsi.

Aereo caduto in Cina, il velivolo aveva sei anni

China Eastern, con base a Shanghai, è una delle tre principali compagnie aeree cinesi: opera voli nazionali e internazionali, con 248 destinazioni. Il Boeing 737 bimotore a corridoio singolo precipitato oggi è uno degli aerei più diffusi al mondo per voli di corto e medio raggio. Il velivolo aveva alle spalle sei anni di attività.

Aereo precipitato in Cina, caduta verticale

Il volo, secondo gli ultimi rilevamenti riportati da Flightradar24, il volo Mu5735 viaggiava a una velocità di crociera di 845 chilometri all’ora, a un’altitudine di 8.869 metri. Dopo poco più di due minuti, l’altitudine era scesa fino a 2.766 metri. Appena 20 secondi dopo, l’aereo era a quota 982 metri: una caduta praticamente verticale e per questo c’è chi sostiene che possa essersi disintegrato già in volo.

Aereo caduto in Cina, il luogo dell’impatto

L’aereo si è schiantato vicino a Wuzhou, nella regione autonoma di Guangxi, nel sud della Cina. L’incidente ha provocato un vasto incendio in una zona montuosa coperta da foreste nella contea di Teng.

Aereo caduto in Cina, a bordo 132 persone

A bordo c’erano in tutto 132 persone: 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio. Le squadre di soccorso sono state inviate sul posto, ma non c’è segno di alcun superstite. L’ultimo incidente mortale di un aereo passeggeri in Cina risaliva al 2010.