Adriano Pacifico ritrovato a Ventimiglia: “Non sapevo mi stessero cercando”

Era scomparso senza smartphone lungo il Cammino di Santiago de Compostela, dopo un’angosciante videochiamata alla madre, ma per Adriano Pacifico è arrivato il lieto fine: il ragazzo, 32 anni, è stato ritrovato a Ventimiglia e ha dichiarato alle Forze dell’Ordine di non sapere che i suoi familiari lo stavano cercando. L’uomo aveva solo detto alla madre che avrebbe voluto interrompere il Cammino in quanto l’esperienza non si era rivelata come sperava.

Adriano Pacifico: “Sono arrivato sin qui dalla Francia perché volevo tornare a casa”

Gli agenti francesi hanno riconosciuto Adriano Pacifico in un uomo con la bici presente alla stazione di Ventimiglia. L’uomo ritrovato corrispondeva perfettamente alla descrizione. Il ragazzo ha dichiarato di essere arrivato fin lì per avere la possibilità di tornare a casa. Il Cammino, infatti, si era rivelato troppo difficoltoso per lui.

La madre, che aveva lanciato l’allarme per prima a circa una settimana dalla famosa videochiamata, ha condiviso con queste parole la sua emozione: “Non so descrivere le emozioni che sto provando. Ma adesso consentitemi di mettermi in contatto con la Polfer di Ventimiglia perché voglio essere sicura che sia proprio lui. E poi certo, voglio ringraziare gli agenti”. Gli agenti di Polfer, nelle vicinanze di Ventimiglia, si trovavano perché c’era stata una segnalazione. Infatti, lo scorso 19 luglio, il cuoco aveva passato la notte in un ostello tra Marsiglia e Montpellier e le ricerche sono quindi proseguite in quella direzione.

Adriano Pacifico ritrovato: la scomparsa l’11 luglio

Le indagini erano scattate lo scorso 11 luglio, quando la madre aveva dichiarato agli inquirenti di non avere più notizie del figlio dopo una strana videochiamata. L’uomo aveva confessato alla madre di essere rimasto senza soldi e senza cellulare e di voler tornare il prima possibile a casa. Poi, gli strani prelievi sul conto del ragazzo, tutti a Tolone. Per fortuna, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e Adriano sta bene.