Adriano Forti morto in un incidente a Villa Pamphili: è finito contro un albero

In dieci giorni a Roma hanno perso la vita per strada sette persone. L’ultima vittima è il 46enne Adriano Forti, morto in un incidente in via Leone XIII, mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Morto Adriano Forti: settima vittima in dieci giorni

Intorno alle 12 di lunedì 24 ottobre è morto Adriano Forti, 46 anni, che viaggiava a bordo della sua moto nella zona Monteverde di Roma. Lo schianto è avvenuto all’altezza di uno degli ingressi del parco di Villa Pamphili. Forti stava guidando una Honda Cbr quando, nei pressi di piazzale Martin Luther King, ne ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un albero. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ma la corsa in ospedale è stata purtroppo vana. Arrivato al San Camillo, il 46enne è morto per le ferite riportate nell’urto.

La polizia locale di Roma Capitale sta facendo degli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi non risultano coinvolti altri veicoli, ma le forze dell’ordine intendono identificare cosa abbia fatto perdere a Forti il controllo del veicolo. L’uomo era un meccanico specializzato, nonché esperto di motori. Aveva infatti lavorato per anni in un centro Piaggio e nel Motomondiale. Lascia una compagna e due figli piccoli.

Le vittime degli ultimi dieci giorni

Adriano Forti è solo l’ultima vittima delle strade romane, che nei dieci giorni appena trascorsi hanno tolto la vita ad altre sei persone. Il 15 ottobre è morto Gabriele Regini, 21 anni, finito fuori strada in via di Saponara, ad Acilia. Il 16 ottobre a morire è stata Kathrin Anne Butler, studentessa statunitense di 23 anni. Viaggiava su una moto con un amico, gravemente ferito, che è andata a sbattere contro un’auto sul lungomare Caio Duilio a Ostia.

Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre un giovane di 30 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare, tra le uscite Prenestina e Tor Bella Monaca. La sera successiva hanno perso la vita due persone. Moustafà Abdalla Mohamed Abdalla Mansoli, 20 anni: un suo amico guidava una Fiat Punto uscita di strada su via di Tor Bella Monaca. Ed Emanuele Nolli, 50 anni, è morto poche ore dopo andando a sbattere anche lui contro un albero in via di Vigna Murata. Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre un’altra vittima: il giovanissimo Francesco Valdisserri, 18 anni, investito e ucciso da un’auto sulla Colombo mentre camminava sul marciapiede.