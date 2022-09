Adriano Celentano: «Meloni che non festeggia è segno di grande democrazia»

Adriano Celentano ha espresso il suo pensiero sui risultati delle elezioni. Come al solito le opinioni del cantante hanno fatto discutere e hanno suscitato diverse reazioni. Ecco quali sono state le sue parole.

Il post su Instagram di Adriano Celentano

Su Instagram Adriano Celentano ha scritto un post molto lungo, di due pagine, dove si è firmato «L’Inesistente». Le sue parole sono state: «Premetto che la mia è una sensazione. Quello che vi sto dicendo è solo il parere di un grillino, che pur continuando ad essere un grillino, nel corso di queste elezioni ha fortemente tifato per Enrico Letta. Per cui da come sono andate le cose non c’è tanto da ridere, PERÒ… il fatto che Giorgia Meloni non abbia festeggiato la sua vittoria, non so perché, ma lo interpreto come un segno di grande democrazia, quasi come un’improvvisa ONDATA di violenta saggezza… Sarà forse questo il nuovo corso politico…? Imparare ad elogiare anche gli avversari…?».

Insomma, come sempre Adriano Celentano non usa mezzi termini ma ha espresso il suo pensiero senza avere peli sulla lingua.

Le reazioni al post di Celentano

Le reazioni al post di Adriano Celentano sono state svariate. Da una parte ci sono stati i fan che nei commenti hanno accolto le parole del loro idolo e ne condividono il pensiero. Per altri invece, questa divisione di preferenze, vale a dire il fatto di essere «grillino» ma di aver «fortemente tifato per Letta», ha fatto cadere il suo mito.

Non mancano poi i teorici del complotto che asseriscono di come la «Meloni sia l’ennesimo burattino» e che non ci sia nessuno che «controlli i controllori». Ad ogni modo, questa riflessione di Adriano Celentano, secondo alcuni, denota anche una certa onestà del cantante che, a differenza di molti altri, sembra aver accettato la vittoria alle elezioni del Centrodestra e di Giorgia Meloni.