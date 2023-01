Adriana Volpe: marito, figlia e vita privata della conduttrice

Adriana Volpe è una conduttrice italiana che ha partecipato a numerosi programmi televisivi. Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata, sul marito e sulla figlia della donna.

Adriana Volpe: biografia, vita privata, marito e figlia

Adriana Volpe è nata a Trento il 31 maggio 1973 sotto il segno dei gemelli. La conduttrice ha avuto un primo matrimonio nel 2000 quando sposò Chicco Cangi, ma le loro nozze durarono solo quattro mesi. Nel 2008 ha poi sposato l’imprenditore svizzero Roberto Parli, da cui ha avuto nel 2011 la figlia Gisele. «Una figlia ti riempie la vita e dà un senso a tutto quello che fai. Poi li vedi crescere e ti rendi conto di come il tempo passi velocemente», aveva affermato la conduttrice. Anche il secondo matrimonio è giunto al termine qualche mese dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ovvero nel 2021.

Adriana Volpe: carriera e programmi

Adriana Volpe ha iniziato la sua carriera come modella nel 1990 sfilando in numerose passerelle di Milano, Zurigo, Parigi e Tokyo. Il debutto in televisione è arrivato nel 1993, dove ha svolto ruoli come valletta nel programma Scommettiamo che..?. L’esordio al cinema è invece arrivato dopo due anni, nel 1995, partecipando ai film Croce e delizia e Viaggi di nozze. Nel 1999 ha iniziato la conduzione di Mezzogiorno in famiglia, mentre nell’estate del 2006 le vengono affidati dei programmi in prima serata Rai Due.

Dal 2009 al 2017 ha condotto il programma I fatti vostri con Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo, e con quest’ultimo ha partecipato anche alla settima edizione di Pechino Express. Nel 2020 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip e nell’edizione 2021/2022 è stata opinionista del medesimo programma insieme a Sonia Bruganelli. Dal 2020 conduce il programma Ogni Mattina su Tv8.