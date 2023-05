Adria, colpito da un ramo mentre taglia l’erba: morto un infermiere di 28 anni

Dramma ad Adria, in provincia di Rovigo, un uomo di 28 anni, infermiere, è morto mentre tagliava l’erba dello spazio esterno di quella che da lì a poco sarebbe diventata la sua casa perché colpito da un ramo. Sono stati inutili i soccorsi che hanno cercato di fare tutto per salvarlo.

La dinamica dell’incidente dell’infermiere di 28 anni ad Adria

Il giornale Il Gazzettino ha ricostruito la dinamica dell’incidente, affermando che il 28enne, Fabio Bellan, stava lavorando nel frutteto di casa la mattina del 24 maggio. L’uomo era a bordo di un trattorino tagliaerba e stava sistemando l’erba quando improvvisamente ha ricevuto un forte colpo in testa. L’infermiere, da poco assunto all’ospedale di Adria, sarebbe stato colpito da un ramo caduto da un albero urtato con il veicolo che pilotava. I suoceri si sono accorti di ciò che era successo intorno alle 11 e hanno deciso di chiamare i soccorsi. Questi ultimi si sono precipitati sul luogo e hanno prestato soccorso all’uomo. Nel dettaglio, sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Adria. Tuttavia, non c’è stato nulla da fare e gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne. L’uomo era originario di Porto Viro e tra poco si sarebbe dovuto trasferire con la compagna nell’abitazione dov’è avvenuta la tragedia.

Le indagini per chiarire la vicenda

La dinamica che ha coinvolto il giovane infermiere di Adria è al vaglio dei carabinieri e della procura di Rovigo. Infatti, la procura ha aperto un fascicolo sul caso ma sembrerebbe proprio che il tragico incidente sia stato del tutto casuale. Ad ogni modo, gli inquirenti stanno svolgendo tutte le verifiche per chiarire la situazione e verranno effettuati test anche sul tagliaerba impiegato dal 28enne prima di morire. Non è escluso che sul corpo dell’infermiere venga effettuata un’autopsia.