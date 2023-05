Urso alle cantine Ferrari, la Lectio Magistralis di Sangiuliano a Napoli (con contestazioni) e le altre pillole del 22 maggio

Non chiamatelo “ragazzo cin cin”: però Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, ama i festeggiamenti a base di spumante. Dopo aver trattato in guanti bianchi Matteo Lunelli, il patron di Cantine Ferrari che a Roma ha celebrato Altagamma di cui è il numero uno, Urso domenica prossima sarà in Trentino. Dove? Nelle Cantine Ferrari. La classica “visita istituzionale”. Cin cin.

#GiornataAltagamma 2023 | Over 140 entrepreneurs, representatives of the institutions and press attended the opening dinner of #Altagamma Day in Rome: https://t.co/CNTZqjnSC6 The Italian Minister @adolfo_urso announced his intention to establish a "Made in Italy Day"#luxury pic.twitter.com/pwJGU4bzc1 — ALTAGAMMA (@Altagamma_it) May 19, 2023

Lectio Sangiuliano

Oggi, lunedì 22 maggio a Napoli nell’Aula Pessina del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è stato protagonista (con tanto di contestazioni da parte degli studenti) di una Lectio Magistralis dal titolo “Cultura di massa e politica culturale”. Saluti del Magnifico Rettore Matteo Lorito e relazione introduttiva del direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Sandro Staiano. Napoli è sempre più nel cuore del ministro: prossima tappa, per Sangiuliano, le elezioni europee.

Kiss me Licia (Colò)

Licia Colò conduce le danze nella tenuta presidenziale di Castelporziano, dove alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata protagonista della cerimonia di inaugurazione della mostra itinerante “Mare, paesaggi e archeologia del Golfo di Napoli”, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli. Ecco il capitello con delfini in marmo rosso proveniente da Rione Terra di Pozzuoli e riferibile al III sec. d.C., le statuette dei saccari del III sec. d.C. e quelle di Atena Iliaca in terracotta del VI-II sec. a.C., insieme a un interessante piatto contenete residui di pasto a base di ostriche del III secolo d.C. e due reperti di età romana raffiguranti un Naoforo in porfido e un’erma bifrone in marmo, sottratti entrambi a un avventore in occasione di un sequestro.

Porro modera per Comin

Nel mondo della comunicazione è una notizia che fa scalpore: Nicola Porro dopo aver faticato con la trasmissione Quarta repubblica su Mediaset modererà un convegno per Gianluca Comin, nella giornata di martedì. Sì, perché a Roma è in programma la giornata Alis, a piazza di Siena, con il titolo “Un caffè a Villa Borghese” e Porro modererà la sessione che comincia poco dopo le 13 su “Ambiente, società, governance: i fattori di un’impresa sicura e sostenibile”, con Galeazzo Bignami, Francesco Boccia, Marcello Di Caterina, Bernardo Mattarella, Pasquale Salzano, Giovanni Romano, Alessio Torelli, Eugenio Tranchino e Barbara Visentini. Ma non c’erano pessimi rapporti tra Porro e Comin?

Il Tg2 e la Motor Valley

C’è l’alluvione in Emilia-Romagna, e di domenica che fa Tg2 Motori? Maria Leitner manda in onda un bel servizio sulla Motor Valley, il distretto industriale situato nella regione colpita dal maltempo. Che dire? Non si poteva rimandare la trasmissione dell’approfondimento a tempi migliori, in tutti i sensi?

Chi ha finanziato Meloni?

A proposito di Maria Leitner, in Rai si dice che farà ancora strada grazie al nuovo governo guidato dalla destra. I maligni a Saxa Rubra dicono che sarebbe tutto merito del marito, Giulio Zumstein, storico finanziatore delle campagne elettorali di Giorgia Meloni, come nella sua corsa a sindaca di Roma.