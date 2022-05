Adolf Hitler origini ebraiche: come è nata la fake news

Nel corso del tempo diverse teorie cospiratrici antisemite hanno voluto che Adolf Hitler avesse origini ebraiche. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, durante un’intervista a Rete 4, ha ripetuto tale diceria, suscitando scalpore. Non si è fatta attendere la risposta degli storici, che respingono con decisione l’idea. Ecco come è nata la fake news.

Adolf Hitler origini ebraiche?

La leggenda è legata alle origini parzialmente ignote di Adolf Hitler. Egli infatti, come si legge nell’enciclopedia online Jewish Virtual Library, è figlio di Alois Hitler, registrato all’anagrafe come figlio illegittimo di cui era ignoto il padre. Era il 1837 e la madre di Alois, nonché nonna di Adolf Hitler, lavorava come domestica nella casa di un agiato ebreo. Per questo alcuni hanno immaginato che la donna, Maria Schicklgruber, fosse stata messa incinta dal padrone di casa o da uno dei suoi figli.

Al processo di Norimberga, dopo la Seconda guerra mondiale, l’avvocato nazista Hans Frank, ex-governatore della Polonia occupata per conto del Terzo Reich, dichiarò di avere prove che il padre biologico di Alois fosse Leopold Frankenberger, un ebreo benestante residente a Graz, che negli anni Trenta dell’Ottocento aveva assunto Maria Schicklgruber al suo servizio. Ma queste presunte prove non le fece mai vedere e comunque secondo la storiografia ufficiale non c’erano ebrei a Graz in quel periodo.

Gli studi più recenti

Nel 2010, un altro quotidiano britannico, il Daily Telegraph, riportando uno studio su campioni di saliva raccolti fra 39 dei parenti conosciuti di Hitler per scoprirne il dna, scrisse che “un cromosoma chiamato Haplogroup E1b1b1, apparso in alcuni dei campioni, è raro in Europa occidentale e viene più comunemente trovato fra i Berberi del Marocco, dell’Algeria e della Tunisia, oltre che fra ebrei askenaziti e sefarditi”. Ma i risultati dello studio, commenta la Jewish Virtual Library, “sono inconclusivi” e nonostante tali affermazioni “Adolf Hitler non era ebreo”.

Le reazioni degli storici

Gli storici hanno sempre respinto con decisione le teorie che Adolf Hitler avesse origini ebree. Lo storico Richard Evans ha notato che, “anche se ci fossero stati ebrei a Graz negli anni ’30, ciò non prova nulla sull’identità del nonno paterno di Hitler”. Un altro storico dell’Olocausto, Havi Dreifuss, docente all’università di Tel Aviv, ha commentato: “La nonna da parte di padre di Hitler non era sposata, per cui illazioni del genere sono scontate”. Per Evans tali voci prive di riscontro hanno resistito così tanto tempo perché “alcune persone trovano difficile spiegare l’antisemitismo omicida di Hitler a meno che ci fossero motivazioni personali”. Il presidente dello Yad Vashem, il Museo della Memoria dell’Olocausto a Gerusalemme, le ha definite “teorie cospiratrici del tutto infondate”.